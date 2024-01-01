На Волині завтра прощатимуться із Героєм Артемом Рудим
Сьогодні, 16:50
У напрямку Володимира із зони бойових дій прямує місія «На щиті», яка доправить на рідну землю полеглого на Харківщині 34-річного земляка, бойового медика Артема Рудого з Заріччя.
Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
По прибутті труна з тілом Героя буде перебувати у храмі Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії, де завтра, 16 травня, о 12.00 відбудеться чин похорону.
«О 12.40 прошу сформувати коридор шани вулицями Драгоманова, Ковельською, Данила Галицького та Степана Бандери – у напрямку Шистівського кладовища, де і поховають загиблого воїна. Висловлюю щирі співчуття родині. Вічна пам’ять захиснику України!» - зазначив мер Володимира.
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Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
По прибутті труна з тілом Героя буде перебувати у храмі Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії, де завтра, 16 травня, о 12.00 відбудеться чин похорону.
«О 12.40 прошу сформувати коридор шани вулицями Драгоманова, Ковельською, Данила Галицького та Степана Бандери – у напрямку Шистівського кладовища, де і поховають загиблого воїна. Висловлюю щирі співчуття родині. Вічна пам’ять захиснику України!» - зазначив мер Володимира.
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