На Волині завтра прощатимуться із Героєм Артемом Рудим

полеглого на Харківщині 34-річного земляка, бойового медика Артема Рудого з Заріччя.



Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.



По прибутті труна з тілом Героя буде перебувати у храмі Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії, де завтра, 16 травня, о 12.00 відбудеться чин похорону.



«О 12.40 прошу сформувати коридор шани вулицями Драгоманова, Ковельською, Данила Галицького та Степана Бандери – у напрямку Шистівського кладовища, де і поховають загиблого воїна. Висловлюю щирі співчуття родині. Вічна пам’ять захиснику України!» - зазначив мер Володимира.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У напрямку Володимира із зони бойових дій прямує місія «На щиті», яка доправить на рідну землю34-річного земляка, бойового медиказ Заріччя.Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський головаПо прибутті труна з тілом Героя буде перебувати у храмі Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії, де завтра, 16 травня, о 12.00 відбудеться чин похорону.«О 12.40 прошу сформувати коридор шани вулицями Драгоманова, Ковельською, Данила Галицького та Степана Бандери – у напрямку Шистівського кладовища, де і поховають загиблого воїна. Висловлюю щирі співчуття родині. Вічна пам’ять захиснику України!» - зазначив мер Володимира.

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