Прем’єра Словаччини важко поранили

Роберта Фіцо, його везуть до лікарні. Постріли пролунали перед Будинком культури, де відбувалося засідання уряду, коли прем'єр вийшов до людей.



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Репортер Даніель Вражда не бачив інциденту, але був поблизу і почув кілька пострілів. Потім він побачив, як охоронці підняли прем'єр-міністра з землі, повантажили в машину і повезли.



За словами свідків, які були на місці події, Фіцо підійшов до людей, які його вітали, і тоді пролунали кілька пострілів. Потім Фіцо впав на землю.



Ймовірного нападника вгамували та затримали поліцейські. Поліція оточила територію, будинок культури евакуювали. Про безпеку інших членів уряду подбала охорона.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Словаччині поранили прем'єр-міністра, його везуть до лікарні. Постріли пролунали перед Будинком культури, де відбувалося засідання уряду, коли прем'єр вийшов до людей.Про це повідомляє Denníka Репортерне бачив інциденту, але був поблизу і почув кілька пострілів. Потім він побачив, як охоронці підняли прем'єр-міністра з землі, повантажили в машину і повезли.За словами свідків, які були на місці події, Фіцо підійшов до людей, які його вітали, і тоді пролунали кілька пострілів. Потім Фіцо впав на землю.Ймовірного нападника вгамували та затримали поліцейські. Поліція оточила територію, будинок культури евакуювали. Про безпеку іншихподбала охорона.

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