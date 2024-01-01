Прем’єра Словаччини важко поранили

Прем’єра Словаччини важко поранили
У Словаччині поранили прем'єр-міністра Роберта Фіцо, його везуть до лікарні. Постріли пролунали перед Будинком культури, де відбувалося засідання уряду, коли прем'єр вийшов до людей.

Про це повідомляє Denníka.

Репортер Даніель Вражда не бачив інциденту, але був поблизу і почув кілька пострілів. Потім він побачив, як охоронці підняли прем'єр-міністра з землі, повантажили в машину і повезли.

За словами свідків, які були на місці події, Фіцо підійшов до людей, які його вітали, і тоді пролунали кілька пострілів. Потім Фіцо впав на землю.

Ймовірного нападника вгамували та затримали поліцейські. Поліція оточила територію, будинок культури евакуювали. Про безпеку інших членів уряду подбала охорона.

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Теги: стрілянина, Словаччина
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