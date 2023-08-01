Росія вдарила з авіації по центру Херсона, є постраждалі





Про це у Телеграмі Олександр Прокудін.



Ворожим вогнем пошкоджено житлові будинки та освітній заклад. Нині відомо про сімох потерпілих.



Наймолодшому постраждалому – 15 років. Хлопець отримав поранення носа і плеча.



39-річна жінка дістала вибухову травму, уламкове поранення черева та перелом кісток тазу.



У 32-річного чоловіка діагностували легкі поранення – вибухову травму та забій голови.



Також з вибуховими травмами “швидка” доставила до лікарні херсонок, 58 та 40 років.



Ще в однієї містянки, 39 років, – контузія, вибухова та черепно-мозкова травми.



Під удар ворога потрапила й літня жінка, 78 років. Нині вона перебуває у лікарні з вибуховою травмою, пораненням обличчя і руки.



Медики проводять обстеження та надають необхідну допомогу потерпілим.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вдень російські війська атакували Херсон з авіації. “Прилетіло” по Центральному району.Про це у Телеграмі написав начальник Херсонської ОВАВорожим вогнем пошкоджено житлові будинки та освітній заклад. Нині відомо про сімох потерпілих.Наймолодшому постраждалому – 15 років. Хлопець отримав поранення носа і плеча.39-річна жінка дістала вибухову травму, уламкове поранення черева та перелом кісток тазу.У 32-річного чоловіка діагностували легкі поранення – вибухову травму та забій голови.Також з вибуховими травмами “швидка” доставила до лікарні херсонок, 58 та 40 років.Ще в однієї містянки, 39 років, – контузія, вибухова та черепно-мозкова травми.Під удар ворога потрапила й літня жінка, 78 років. Нині вона перебуває у лікарні з вибуховою травмою, пораненням обличчя і руки.Медики проводять обстеження та надають необхідну допомогу потерпілим.

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