Росія вдарила з авіації по центру Херсона, є постраждалі

Росія вдарила з авіації по центру Херсона, є постраждалі
Вдень російські війська атакували Херсон з авіації. “Прилетіло” по Центральному району.

Про це у Телеграмі написав начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Ворожим вогнем пошкоджено житлові будинки та освітній заклад. Нині відомо про сімох потерпілих.

Наймолодшому постраждалому – 15 років. Хлопець отримав поранення носа і плеча.

39-річна жінка дістала вибухову травму, уламкове поранення черева та перелом кісток тазу.

У 32-річного чоловіка діагностували легкі поранення – вибухову травму та забій голови.

Також з вибуховими травмами “швидка” доставила до лікарні херсонок, 58 та 40 років.

Ще в однієї містянки, 39 років, – контузія, вибухова та черепно-мозкова травми.

Під удар ворога потрапила й літня жінка, 78 років. Нині вона перебуває у лікарні з вибуховою травмою, пораненням обличчя і руки.

Медики проводять обстеження та надають необхідну допомогу потерпілим.


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Теги: Херсон, росія
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