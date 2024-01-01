Волинян закликають гідно зустріти Героя, який помер у лікарні від важких ран
Сьогодні, 16:07
Завтра, 16 травня, у Шацькій громаді на Волині зустрічають Героя Сергія Дмитрука, який помер у лікарні від важких поранень, отриманих на війні з російським окупантом.
Про це у фейсбуці інформує Шацька селищна рада.
Траурний кортеж прибуде до Шацька орієнтовно об 11:00-11:30.
О 13:00 біля пам'ятника Тарасові Шевченку відбудеться громадянська панахида, після якої - чин відспівування в Свято-Михайлівському храмі.
«Просимо мешканців громади гідно зустріти Героя, створивши живий коридор шани і встеливши дорогу квітами. 16 травня оголошене в Шацькій громаді днем трауру», - зазначили в селищній раді.
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Про це у фейсбуці інформує Шацька селищна рада.
Траурний кортеж прибуде до Шацька орієнтовно об 11:00-11:30.
О 13:00 біля пам'ятника Тарасові Шевченку відбудеться громадянська панахида, після якої - чин відспівування в Свято-Михайлівському храмі.
«Просимо мешканців громади гідно зустріти Героя, створивши живий коридор шани і встеливши дорогу квітами. 16 травня оголошене в Шацькій громаді днем трауру», - зазначили в селищній раді.
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