Волинян закликають гідно зустріти Героя, який помер у лікарні від важких ран

Волинян закликають гідно зустріти Героя, який помер у лікарні від важких ран
Завтра, 16 травня, у Шацькій громаді на Волині зустрічають Героя Сергія Дмитрука, який помер у лікарні від важких поранень, отриманих на війні з російським окупантом.

Про це у фейсбуці інформує Шацька селищна рада.

Траурний кортеж прибуде до Шацька орієнтовно об 11:00-11:30.

О 13:00 біля пам'ятника Тарасові Шевченку відбудеться громадянська панахида, після якої - чин відспівування в Свято-Михайлівському храмі.

«Просимо мешканців громади гідно зустріти Героя, створивши живий коридор шани і встеливши дорогу квітами. 16 травня оголошене в Шацькій громаді днем трауру», - зазначили в селищній раді.

Волинян закликають гідно зустріти Героя, який помер у лікарні від важких ран

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Теги: загиблі, війна
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