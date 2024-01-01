«Українська команда» передала захисникам Вовчанська термінову допомогу – партію FPV-дронів та Старлінки

«Українська команда» передала захисникам Вовчанська термінову допомогу – партію FPV-дронів та Старлінки
Волонтерський штаб «Українська команда» передав захисникам Вовчанська термінову допомогу - велику партію дронів. Волонтери також звернулися до інших організацій допомогти захисникам на Харківському напрямку.

Про це йдеться на Facebook-сторінці «Української команди».

«Сьогодні вся увага прикута до Вовчанська. Там пекло, і нашим хлопцям терміново потрібна підтримка. «Українська команда» терміново передала партію дронів та системи Starlink 57 бригаді. Її бійці воювали в Бахмуті, тримали Куп’янський напрямок, а зараз захищають Вовчанськ», - заявив керівник «Української команди» Артур Палатний.

Волонтери закликали інші організації також допомогти захисникам Харківщини.

«Закликаємо інші волонтерські організації і бізнес терміново мобілізувати свої можливості і ресурси для допомоги захисникам на Харківському напрямку», - заявили в «Українській команді».

Раніше «Українська команда» передала велику партію дронів-літаків 72 окремій механізованій бригаді ім. Чорних Запорожців, які воюють на Сході України.

Також волонтери привезли великі дрони, на які донатили українці, на передову батальйону «Свобода» 4 бригади оперативного призначення «Рубіж» НГУ.

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Теги: Українська команда
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