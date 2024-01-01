На Соборності в Луцьку зловили п’яного водія

водія з ознаками алкогольного сп'яніння.



Про це в телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.



Патрулюючи проспектом Соборності, поліцейські помітили автмобіль марки Renault Laguna, який рухався з порушенням ПДР.



Під час спілкування з керманичем, поліцейським стало зрозуміло, що він — напідпитку. Такі здогадки інспекторів підтвердив прилад Драгер, що показав результат 1, 35 проміле.



На водія патрульні склали протокол за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На проспекті Соборності у Луцьку патрульні виявилиПро це в телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.Патрулюючи проспектом Соборності, поліцейські помітили автмобіль марки Renault Laguna, який рухався з порушенням ПДР.Під час спілкування з керманичем, поліцейським стало зрозуміло, що він — напідпитку. Такі здогадки інспекторів підтвердив прилад Драгер, що показав результат 1, 35 проміле.На водія патрульні склали протокол за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

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