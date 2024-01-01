На Волині вшанували двох полеглих Героїв
Сьогодні, 14:39
Сьогодні, 15 травня, у другу річницю загибелі у Турійській громаді на Волині вшанували мужніх воїнів і патріотів Ярослава Кашубу та Олександра Лапчука.
Про це в фейсбуці повідомила Турійська селищна рада.
У лютому 2022-го, у перші дні повномасштабної війни, Ярослав Кашуба та Олександр Лапчук стали на захист рідної землі. Обом було під шістдесят, тож могли і не мобілізуватися. Але совість, внутрішні переконання і любов до України покликали взяти до рук зброю.
Так Ярослав Кашуба вчинив і у 2014-му: колишній правоохоронець залишив посаду сільського голови і вступив добровольцем у волинську роту патрульної служби міліції особливого призначення «Світязь». Від своїх побратимів тоді він отримав позивний «Дєд», бо був найстаршим і найдосвідченішим.
Олександр Лапчук у мирному житті працював у Володимирському лісомисливському господарстві, а Ярослав Кашуба – старостою Соловичівського старостинського округу. Повномасштабна війна все змінила. Пліч-о-пліч односельчани і сусіди вісімдесят днів мужньо боронили рідну землю, разом із побратимами 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого воювали на передових позиціях. Ярослав Кашуба був головним сержантом механізованого взводу, а Олександр Лапчук – стрільцем та помічником гранатометника. Їх поважали та шанували побратими за відважність, сміливість, надійність і розсудливість.
Загинули воїни під час виконання бойового завдання на Запоріжжі, місці козацтва та духу незламності й свободи українського народу.
Указом Президента України Олександра Лапчука та Ярослава Кашубу нагороджено посмертно орденами «За мужність» ІІІ ступеня.
Травневого дня, коли в природі торжествувало життя, Герої «на щиті» повернулися до рідного села. По встеленій весняними квітами дорозі проліг їх шлях до рідних домівок і місця земного спочинку у селі Соловичі.
«У цей скорботний день схилімо голови, вшановуючи їх подвиг. Вічна шана і слава Героям!» - зазначили у селищній раді.
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Про це в фейсбуці повідомила Турійська селищна рада.
У лютому 2022-го, у перші дні повномасштабної війни, Ярослав Кашуба та Олександр Лапчук стали на захист рідної землі. Обом було під шістдесят, тож могли і не мобілізуватися. Але совість, внутрішні переконання і любов до України покликали взяти до рук зброю.
Так Ярослав Кашуба вчинив і у 2014-му: колишній правоохоронець залишив посаду сільського голови і вступив добровольцем у волинську роту патрульної служби міліції особливого призначення «Світязь». Від своїх побратимів тоді він отримав позивний «Дєд», бо був найстаршим і найдосвідченішим.
Олександр Лапчук у мирному житті працював у Володимирському лісомисливському господарстві, а Ярослав Кашуба – старостою Соловичівського старостинського округу. Повномасштабна війна все змінила. Пліч-о-пліч односельчани і сусіди вісімдесят днів мужньо боронили рідну землю, разом із побратимами 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого воювали на передових позиціях. Ярослав Кашуба був головним сержантом механізованого взводу, а Олександр Лапчук – стрільцем та помічником гранатометника. Їх поважали та шанували побратими за відважність, сміливість, надійність і розсудливість.
Загинули воїни під час виконання бойового завдання на Запоріжжі, місці козацтва та духу незламності й свободи українського народу.
Указом Президента України Олександра Лапчука та Ярослава Кашубу нагороджено посмертно орденами «За мужність» ІІІ ступеня.
Травневого дня, коли в природі торжествувало життя, Герої «на щиті» повернулися до рідного села. По встеленій весняними квітами дорозі проліг їх шлях до рідних домівок і місця земного спочинку у селі Соловичі.
«У цей скорботний день схилімо голови, вшановуючи їх подвиг. Вічна шана і слава Героям!» - зазначили у селищній раді.
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