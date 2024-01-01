На Волині вшанували двох полеглих Героїв

На Волині вшанували двох полеглих Героїв
Сьогодні, 15 травня, у другу річницю загибелі у Турійській громаді на Волині вшанували мужніх воїнів і патріотів Ярослава Кашубу та Олександра Лапчука.

Про це в фейсбуці повідомила Турійська селищна рада.

У лютому 2022-го, у перші дні повномасштабної війни, Ярослав Кашуба та Олександр Лапчук стали на захист рідної землі. Обом було під шістдесят, тож могли і не мобілізуватися. Але совість, внутрішні переконання і любов до України покликали взяти до рук зброю.

Так Ярослав Кашуба вчинив і у 2014-му: колишній правоохоронець залишив посаду сільського голови і вступив добровольцем у волинську роту патрульної служби міліції особливого призначення «Світязь». Від своїх побратимів тоді він отримав позивний «Дєд», бо був найстаршим і найдосвідченішим.

Олександр Лапчук у мирному житті працював у Володимирському лісомисливському господарстві, а Ярослав Кашуба – старостою Соловичівського старостинського округу. Повномасштабна війна все змінила. Пліч-о-пліч односельчани і сусіди вісімдесят днів мужньо боронили рідну землю, разом із побратимами 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого воювали на передових позиціях. Ярослав Кашуба був головним сержантом механізованого взводу, а Олександр Лапчук – стрільцем та помічником гранатометника. Їх поважали та шанували побратими за відважність, сміливість, надійність і розсудливість.

Загинули воїни під час виконання бойового завдання на Запоріжжі, місці козацтва та духу незламності й свободи українського народу.

Указом Президента України Олександра Лапчука та Ярослава Кашубу нагороджено посмертно орденами «За мужність» ІІІ ступеня.
На Волині вшанували двох полеглих Героїв

Травневого дня, коли в природі торжествувало життя, Герої «на щиті» повернулися до рідного села. По встеленій весняними квітами дорозі проліг їх шлях до рідних домівок і місця земного спочинку у селі Соловичі.

«У цей скорботний день схилімо голови, вшановуючи їх подвиг. Вічна шана і слава Героям!» - зазначили у селищній раді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцький прикордонник розповів про бої за Авдіївку
Сьогодні, 15:03
На Волині вшанували двох полеглих Героїв
Сьогодні, 14:39
Волинянин уник ув’язнення за смертельну автопригоду
Сьогодні, 14:20
ЗСУ могли знищити МіГ-31К у Криму, - ЗМІ
Сьогодні, 13:59
СБУ затримала у Києві соратників Медведчука, які працювали у проєкті «Другая Украина»
Сьогодні, 13:40
Схожі новини
У лікарні Дніпра зупинилося серце Героя Сергія Дмитрука з Волині У лікарні Дніпра зупинилося серце Героя Сергія Дмитрука з Волині
14 травень, 17:45
Нова втрата: у бою на Харківщині загинув 34-річний волинянин Нова втрата: у бою на Харківщині загинув 34-річний волинянин
14 травень, 16:42
Навіки 21: на війні обірвалося життя Героя Богдана Будчика з Волині Навіки 21: на війні обірвалося життя Героя Богдана Будчика з Волині
14 травень, 15:50
Лучани навколішки прощалися з Героєм Олександром Юзвою Лучани навколішки прощалися з Героєм Олександром Юзвою
14 травень, 14:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцький прикордонник розповів про бої за Авдіївку
Сьогодні, 15:03
 0
На Волині вшанували двох полеглих Героїв
Сьогодні, 14:39
 0
Волинянин уник ув’язнення за смертельну автопригоду
Сьогодні, 14:20
 0
ЗСУ могли знищити МіГ-31К у Криму, - ЗМІ
Сьогодні, 13:59
 0
СБУ затримала у Києві соратників Медведчука, які працювали у проєкті «Другая Украина»
Сьогодні, 13:40
 0
Медіа
відео
1/8