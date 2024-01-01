ЗСУ могли знищити МіГ-31К у Криму, - ЗМІ
Сьогодні, 13:59
Під час атаки по аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму можливо було знищено винищувач МіГ-31К, який є носієм ракети «Кинджал».
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії" та Defense Express.
"Крим.Реалії" опублікували супутникові зображення, на яких зафіксована пожежа. Вона виникла 15 травня у районі аеродрому Бельбек.
Зазначається, що у Бельбеку дислокується 38 винищувальний авіаційний полк РФ та Севастопольський аварійно-рятувальний центр. Там базуються 12 літаків Су-27, 12 літаків Су-27СМ, три навчально-бойових Су-27УБ та п'ять літаків Су-30М2.
Раніше у мережі показали супутникові знімки за 31 березня, на яких можна роздивитися, які літаки знаходилися на авіабазі Бельбек (крім тих, що перебували в укриттях, якщо такі були). На фото можна нарахувати 24 літаки і шість гелікоптерів, зокрема чотири винищувачі-перехоплювачі МіГ-31К. Ці літаки є носіями ракети "Кинджал".
Видання Defense Express зазначає, що якщо порівняти ці знімки та мапу пожеж на аеродромі Бельбек, то можна припустити, що під удар сьогодні вночі потрапили МіГ-31К.
Нагадаємо, цієї ночі у Севастополі оголошували повітряну тривогу. У мережі повідомляли про вибухи, у тому числі у районі аеродрому Бельбек. Гауляйтери заявляли, що була пожежа.
Міноборони РФ стверджувало, що Крим в ніч на 15 травня атакували. У Шойгу запевняють, що збили десяток ракет ATACMS, про пошкодження не згадували.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії" та Defense Express.
"Крим.Реалії" опублікували супутникові зображення, на яких зафіксована пожежа. Вона виникла 15 травня у районі аеродрому Бельбек.
Зазначається, що у Бельбеку дислокується 38 винищувальний авіаційний полк РФ та Севастопольський аварійно-рятувальний центр. Там базуються 12 літаків Су-27, 12 літаків Су-27СМ, три навчально-бойових Су-27УБ та п'ять літаків Су-30М2.
Раніше у мережі показали супутникові знімки за 31 березня, на яких можна роздивитися, які літаки знаходилися на авіабазі Бельбек (крім тих, що перебували в укриттях, якщо такі були). На фото можна нарахувати 24 літаки і шість гелікоптерів, зокрема чотири винищувачі-перехоплювачі МіГ-31К. Ці літаки є носіями ракети "Кинджал".
Видання Defense Express зазначає, що якщо порівняти ці знімки та мапу пожеж на аеродромі Бельбек, то можна припустити, що під удар сьогодні вночі потрапили МіГ-31К.
Нагадаємо, цієї ночі у Севастополі оголошували повітряну тривогу. У мережі повідомляли про вибухи, у тому числі у районі аеродрому Бельбек. Гауляйтери заявляли, що була пожежа.
Міноборони РФ стверджувало, що Крим в ніч на 15 травня атакували. У Шойгу запевняють, що збили десяток ракет ATACMS, про пошкодження не згадували.
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