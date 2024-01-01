Волинянин уник ув’язнення за смертельну автопригоду

Волинянин уник ув’язнення за смертельну автопригоду
Суд виніс вирок 33-річному волинянину, який за кермом Mercedes Benz GL скоїв смертельну ДТП.

Обвинувачений буксирував надувні санки, з яких випав 36-річний пасажир і вдарився об металеву огорожу – від отриманих травм він помер у лікарні. За скоєне водію призначили два роки іспитового терміну, повідомляє Zaxid.net.

Як йдеться у вироку Дунаєвецького райсуду, аварія у полі поблизу сонячної електростанції «Дунаївці-3» сталася ввечері 28 січня 2024 року. 33-річний Андрій Романюк причепив надувні гумові санки до автомобіля Mercedes Benz GL, в санки сіли троє людей. Згодом він почав їх катати по колу зі швидкістю 20 км/год.

Під час руху 36-річний пасажир випав із санок і вдарився об металеву огорожу. Потерпілого відвезли у місцеву лікарню, втім від важких травм голови він помер у реанімації.

Андрій Романюк у суді свою вину визнав. Зазначив, що катання на надувних санках ініціював 36-річний потерпілий, який і був власником автомобіля. Спершу він возив компанію, а згодом попросив обвинуваченого сісти за кермо й покатати його.

Дружина загиблого підтвердила слова Андрія Романюка й зазначила, що він відшкодував їй заподіяну шкоду. Просила призначити чоловіку покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк.

Суддя Галина Посунько визнала Андрія Романюка винним за ч.2 ст.286 ККУ (Порушення ПДР, що спричинили смерть потерпілого) й призначила два роки іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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Теги: суд, вирок
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