Луцький прикордонник розповів про бої за Авдіївку

Лучанин(«Док») у прикордонній комендатурі швидкого реагування Волинського прикордонного загону обіймає посаду санінструктора.А до цього Олег 30 років працював фельдшером швидкої медичної допомоги у Луцьку, займався викладацькою діяльністю, а після широкомасштабного збройного вторгнення ворога одразу прийшов на службу до прикордонників, повідомляє у фейсбуці Західне регіональне управління ДПСУ.Під час виконання бойових завдань прикордонним підрозділом в Авдіївці Док був на одній з позицій, відбивав ворожі атаки та надавав допомогу пораненим побратимам. «Були поранені, безпосередньо їм надавав допомогу, відправляв на евакуацію. Приблизно 20 днів ми виконували завдання в Авдіївці», – сказав прикордонник.Умови під часнадскладні. Наші бійці попри постійну втому, нестачу продовольства та боєприпасів міцно тримали визначений рубіж, поки не були замінені іншим підрозділом Сил оборони. «Кожен день в напруженні, немає коли відпочити, кожен день був складним. Не було продуктів часом, закінчувався боєкомплект, організовували доставляння усього необхідного на позиції», – пригадує військовослужбовець.Не дивлячись на втому прикордонник каже, що йому та побратимам вистачає мотивації боронити Батьківщину. «Зрозуміло, що всі трошки змучені, але через сили набираємо енергії, набираємо потенціалу і завжди готові дати відсіч ворогу», – резюмував Док.