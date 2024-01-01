Луцький прикордонник розповів про бої за Авдіївку
Сьогодні, 15:03
Лучанин Олег («Док») у прикордонній комендатурі швидкого реагування Волинського прикордонного загону обіймає посаду санінструктора.
А до цього Олег 30 років працював фельдшером швидкої медичної допомоги у Луцьку, займався викладацькою діяльністю, а після широкомасштабного збройного вторгнення ворога одразу прийшов на службу до прикордонників, повідомляє у фейсбуці Західне регіональне управління ДПСУ.
Під час виконання бойових завдань прикордонним підрозділом в Авдіївці Док був на одній з позицій, відбивав ворожі атаки та надавав допомогу пораненим побратимам. «Були поранені, безпосередньо їм надавав допомогу, відправляв на евакуацію. Приблизно 20 днів ми виконували завдання в Авдіївці», – сказав прикордонник.
Умови під час оборони Авдіївки надскладні. Наші бійці попри постійну втому, нестачу продовольства та боєприпасів міцно тримали визначений рубіж, поки не були замінені іншим підрозділом Сил оборони. «Кожен день в напруженні, немає коли відпочити, кожен день був складним. Не було продуктів часом, закінчувався боєкомплект, організовували доставляння усього необхідного на позиції», – пригадує військовослужбовець.
Не дивлячись на втому прикордонник каже, що йому та побратимам вистачає мотивації боронити Батьківщину. «Зрозуміло, що всі трошки змучені, але через сили набираємо енергії, набираємо потенціалу і завжди готові дати відсіч ворогу», – резюмував Док.
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А до цього Олег 30 років працював фельдшером швидкої медичної допомоги у Луцьку, займався викладацькою діяльністю, а після широкомасштабного збройного вторгнення ворога одразу прийшов на службу до прикордонників, повідомляє у фейсбуці Західне регіональне управління ДПСУ.
Під час виконання бойових завдань прикордонним підрозділом в Авдіївці Док був на одній з позицій, відбивав ворожі атаки та надавав допомогу пораненим побратимам. «Були поранені, безпосередньо їм надавав допомогу, відправляв на евакуацію. Приблизно 20 днів ми виконували завдання в Авдіївці», – сказав прикордонник.
Умови під час оборони Авдіївки надскладні. Наші бійці попри постійну втому, нестачу продовольства та боєприпасів міцно тримали визначений рубіж, поки не були замінені іншим підрозділом Сил оборони. «Кожен день в напруженні, немає коли відпочити, кожен день був складним. Не було продуктів часом, закінчувався боєкомплект, організовували доставляння усього необхідного на позиції», – пригадує військовослужбовець.
Не дивлячись на втому прикордонник каже, що йому та побратимам вистачає мотивації боронити Батьківщину. «Зрозуміло, що всі трошки змучені, але через сили набираємо енергії, набираємо потенціалу і завжди готові дати відсіч ворогу», – резюмував Док.
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