За два тижні волинські воїни знищили під Авдіївкою майже тисячу окупантів

За два тижні волинські воїни знищили під Авдіївкою майже тисячу окупантів
Протягом двох тижнів запеклих боїв на Авдіївському напрямку підрозділами волинської 100-ї окремої механізованої бригади знищено 963 окупанти.

Ще 1705 загарбників зазнали поранень, повідомляє в телеграмі військова частина.

Також ворог втратив шість танків, 12 бойових броньованих машин, понад 20 одиниць автомобільної техніки.

Знищено 108 ворожих укриттів, три польових склади боєприпасів, міномет та 153 БПЛА різних типів.

За виявлену мужність у боях на Авдіївському напрямку понад сотня бійців бригади вже удостоєні бойових нагород.



«Підрозділи «Сталевої Сотки» продовжують святу справу очищення української землі від орківської нечисті!» - зазначили військові.

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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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