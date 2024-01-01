Інформація про відправку французьких військ в Україну – фейк

Пропагандистські ресурси рф та деякі європейські медіа поширюють повідомлення про нібито офіційнеПро це в телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО.Повідомляється, що солдати Іноземного легіону Франції буцімто прибули у Слов’янськ для підтримки українських військових.Центр перевірив цю інформацію – вона не відповідає дійсності.Першоджерелом цієї інформації стало видання Asia Times. Автором статті виступає колишній чиновник Пентагону Стівен Брайен, який у свою чергу посилається на інформацію з російських пропагандистських пабліків, які публікували цей фейк.«Довіряйте тільки верифікованим джерелам інформації», - закликали у ЦПД.