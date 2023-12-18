ДБР передало державі деревину на мільйон, вилучену на Волині

ДБР передало в управління держави майже 500 кубометрів сосни вартістю понад 1,2 мільйона гривень, якуПро це ДБР повідомляє у фейсбуці.Працівники ДБР передали в управління Національному агентству України з питань розшуку активів (АРМА) арештований кругляк сосни вартістю понад 1,2 млн грн. Відповідна ухвала суду вже скерована до АРМА.Масштабну схему незаконної вирубки деревини працівники ДБР у взаємодії з УСР Нацполіції виявили на Волині наприкінці минулого року. Організували її посадовці лісової галузі та двоє приватних підприємців.За даними слідства, з липня по грудень 2023 року на територіях Маневицького та Колківського лісових господарств були здійснені незаконні рубки приблизно декількох тисяч дерев, чим було спричинено шкоду довкіллю орієнтовно на 7 млн грн.Незаконно зрубану деревину обробляли на пилорамі й продавали в Україні та за кордон. Під час обшуків на пилорамі було виявлено великий обсяг зрубаної деревини.За клопотанням ДБР суд наклав арешт на це майно і тепер майже 500 кубометрів сосен вартістю понад 1,2 млн грн передано на потреби держави.У межах кримінального провадження проводяться експертизи та інші процесуальні дії, за результатами яких винуватцям буде повідомлено про підозру.Процесуальне керівництво здійснює Волинська обласна прокуратура.