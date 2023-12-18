ДБР передало державі деревину на мільйон, вилучену на Волині

ДБР передало державі деревину на мільйон, вилучену на Волині
ДБР передало в управління держави майже 500 кубометрів сосни вартістю понад 1,2 мільйона гривень, яку вилучили на Волині.

Про це ДБР повідомляє у фейсбуці.

Працівники ДБР передали в управління Національному агентству України з питань розшуку активів (АРМА) арештований кругляк сосни вартістю понад 1,2 млн грн. Відповідна ухвала суду вже скерована до АРМА.

Масштабну схему незаконної вирубки деревини працівники ДБР у взаємодії з УСР Нацполіції виявили на Волині наприкінці минулого року. Організували її посадовці лісової галузі та двоє приватних підприємців.

За даними слідства, з липня по грудень 2023 року на територіях Маневицького та Колківського лісових господарств були здійснені незаконні рубки приблизно декількох тисяч дерев, чим було спричинено шкоду довкіллю орієнтовно на 7 млн грн.

Незаконно зрубану деревину обробляли на пилорамі й продавали в Україні та за кордон. Під час обшуків на пилорамі було виявлено великий обсяг зрубаної деревини.

За клопотанням ДБР суд наклав арешт на це майно і тепер майже 500 кубометрів сосен вартістю понад 1,2 млн грн передано на потреби держави.



У межах кримінального провадження проводяться експертизи та інші процесуальні дії, за результатами яких винуватцям буде повідомлено про підозру.

Процесуальне керівництво здійснює Волинська обласна прокуратура.


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Теги: ДБР, злочин
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