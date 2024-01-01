Йде похолодання: волинян попередили про близькі заморозки

Йде похолодання: волинян попередили про близькі заморозки
Вночі завтра, 7 травня, через територію Волинської області пройде холодний фронт.

Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний гідрометцентр.

У зв'язку з цим пройдуть короткочасні дощ з грозами, місцями з поривами вітру 15-20 м/с.

Температура вночі 7-12⁰, вдень - 15-20⁰.

Надалі опади припиняться та стане прохолодніше.

Нічна температура знизиться до-1-6⁰, денна - не перевищить 13-18⁰ тепла.

Вночі 8 і 9 травня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0,-3⁰.

Йде похолодання: волинян попередили про близькі заморозки

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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