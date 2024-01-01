Йде похолодання: волинян попередили про близькі заморозки





Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний гідрометцентр.



У зв'язку з цим пройдуть короткочасні дощ з грозами, місцями з поривами вітру 15-20 м/с.



Температура вночі 7-12⁰, вдень - 15-20⁰.



Надалі опади припиняться та стане прохолодніше.



Нічна температура знизиться до-1-6⁰, денна - не перевищить 13-18⁰ тепла.



Вночі 8 і 9 травня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0,-3⁰.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі завтра, 7 травня, через територію Волинської області пройде холодний фронт.Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний гідрометцентр.У зв'язку з цим пройдуть короткочасні дощ з грозами, місцями з поривами вітру 15-20 м/с.Температура вночі 7-12⁰, вдень - 15-20⁰.Надалі опади припиняться таНічна температура знизиться до-1-6⁰, денна - не перевищить 13-18⁰ тепла.Вночі 8 і 9 травня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0,-3⁰.

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