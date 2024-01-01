Йде похолодання: волинян попередили про близькі заморозки
Сьогодні, 14:26
Вночі завтра, 7 травня, через територію Волинської області пройде холодний фронт.
Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний гідрометцентр.
У зв'язку з цим пройдуть короткочасні дощ з грозами, місцями з поривами вітру 15-20 м/с.
Температура вночі 7-12⁰, вдень - 15-20⁰.
Надалі опади припиняться та стане прохолодніше.
Нічна температура знизиться до-1-6⁰, денна - не перевищить 13-18⁰ тепла.
Вночі 8 і 9 травня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0,-3⁰.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний гідрометцентр.
У зв'язку з цим пройдуть короткочасні дощ з грозами, місцями з поривами вітру 15-20 м/с.
Температура вночі 7-12⁰, вдень - 15-20⁰.
Надалі опади припиняться та стане прохолодніше.
Нічна температура знизиться до-1-6⁰, денна - не перевищить 13-18⁰ тепла.
Вночі 8 і 9 травня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0,-3⁰.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
ДБР передало державі деревину на мільйон, вилучену на Волині
Сьогодні, 15:17
Йде похолодання: волинян попередили про близькі заморозки
Сьогодні, 14:26
Тіло загиблого в аварії на Волині військового привезуть додому
Сьогодні, 14:04
У Криму та на Херсонщині в окупаційних таборах росіяни навчають дітей воювати проти України, - СБУ
Сьогодні, 13:50