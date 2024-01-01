Біля кордону на Закарпатті зловили ухилянта, перевдягненого у жінку

44-річного жителя Золотоноші, переодягненого в жінку, затримали сьогодні вранці прикордонники відділення «Хижа» Мукачівського загону поблизу кордону з Румунією.Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.«Озброївшись» паспортом сестри, невибагливим «фешн луком», макіяжем та перукою чоловік приїхав на Закарпаття, щоб спробуватиМаневр з перевдяганням з легкістю викрив наряд, як тільки спритник потрапив у прикордоння. Щоправда чоловік намагався не здаватися, стверджуючи, що він є громадянкою України і навіть надав для перевірки паспорт.Стосовно затриманого складено протокол про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», справу скерували до суду.