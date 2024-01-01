Тіло загиблого в аварії на Волині військового привезуть додому

Тіло загиблого в аварії на Волині військового привезуть додому
Сьогодні, 6 травня, тіло загиблого у ДТП військовослужбовця Дмитра Сичова привезуть додому у рідне село Нова Лішня Поромівської громади.

Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

Жалобний кортеж виїжджатиме о 15:30 від моргу Володимира і пересуватиметься вздовж вулиць Ковельської, Данила Галицького та Степана Бандери.

«Прошу містян віддати останню шану захиснику, який захищав незалежність та територіальну цілісність нашої держави. Щирі співчуття рідним. Вічна памʼять загиблому військовослужбовцю», - зазначив Пальонка.
Тіло загиблого в аварії на Волині військового привезуть додому

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Теги: загиблі, війна
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