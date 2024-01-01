Тіло загиблого в аварії на Волині військового привезуть додому
Сьогодні, 14:04
Сьогодні, 6 травня, тіло загиблого у ДТП військовослужбовця Дмитра Сичова привезуть додому у рідне село Нова Лішня Поромівської громади.
Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Жалобний кортеж виїжджатиме о 15:30 від моргу Володимира і пересуватиметься вздовж вулиць Ковельської, Данила Галицького та Степана Бандери.
«Прошу містян віддати останню шану захиснику, який захищав незалежність та територіальну цілісність нашої держави. Щирі співчуття рідним. Вічна памʼять загиблому військовослужбовцю», - зазначив Пальонка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Жалобний кортеж виїжджатиме о 15:30 від моргу Володимира і пересуватиметься вздовж вулиць Ковельської, Данила Галицького та Степана Бандери.
«Прошу містян віддати останню шану захиснику, який захищав незалежність та територіальну цілісність нашої держави. Щирі співчуття рідним. Вічна памʼять загиблому військовослужбовцю», - зазначив Пальонка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Тіло загиблого в аварії на Волині військового привезуть додому
Сьогодні, 14:04
У Криму та на Херсонщині в окупаційних таборах росіяни навчають дітей воювати проти України, - СБУ
Сьогодні, 13:50
На Волині горіли два сміттєзвалища
Сьогодні, 13:30
Євробачення-2024: де і коли дивитися та як голосувати
Сьогодні, 13:10
Україна має перейняти наступальну ініціативу якнайшвидше, ‒ ISW
Сьогодні, 12:50