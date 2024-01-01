Тіло загиблого в аварії на Волині військового привезуть додому

загиблого у ДТП військовослужбовця Дмитра Сичова привезуть додому у рідне село Нова Лішня Поромівської громади.



Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.



Жалобний кортеж виїжджатиме о 15:30 від моргу Володимира і пересуватиметься вздовж вулиць Ковельської, Данила Галицького та Степана Бандери.



«Прошу містян віддати останню шану захиснику, який захищав незалежність та територіальну цілісність нашої держави. Щирі співчуття рідним. Вічна памʼять загиблому військовослужбовцю», - зазначив Пальонка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 6 травня, тілопривезуть додому у рідне село Нова Лішня Поромівської громади.Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський головаЖалобний кортеж виїжджатиме о 15:30 від моргу Володимира і пересуватиметься вздовж вулиць Ковельської, Данила Галицького та Степана Бандери.«Прошу містян віддати останню шану захиснику, який захищав незалежність та територіальну цілісність нашої держави. Щирі співчуття рідним. Вічна памʼять загиблому військовослужбовцю», - зазначив Пальонка.

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