У Криму та на Херсонщині в окупаційних таборах росіяни навчають дітей воювати проти України, - СБУ
Сьогодні, 13:50
СБУ повідомила про підозру очільнику окупаційних таборів, де рашисти навчають дітей воювати проти України.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного воєнного злочинця з рф, який нав’язує кремлівський режим на тимчасово захопленій частині території України.
Мова йде про кремлівського пропагандиста Дмитра Полковникова – очільника російської мілітарної організації під назвою «кримпатріотцентр».
Це формування має розгалужену мережу «філій», які функціонують під виглядом дитячих таборів на території Криму та лівобережжя Херсонщини.
У лавах окупаційної установи місцевим школярам нав’язують ідеологію рашизму та намагаються «прищепити» ненависть до України.
Крім того російські інструктори проводять з підлітками тренування з вогневої та диверсійно-розвідувальної підготовки, а також навчають тактиці ведення бою.
Таким чином Полковников виконує вказівку кремля щодо підготовки підростаючого покоління до війни проти нашої держави.
Задокументовано як фігурант приїздив до одного із «таборів» у Каланчацькому районі Херсонщини, де особисто закликав дітей підтримати окупантів.
Також він агітував учнів у подальшому вступати до регулярних підрозділів російських військ, зокрема, які наразі воюють проти Сил оборони.
У разі відмови проходити «перевиховання» в окупаційній установі – дітям погрожують відрахуванням зі шкіл, а їхнім батькам – переслідуванням з боку каральних органів росії.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Полковникову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);
▪️ ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти українців.
Розслідування проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області спільно зі слідчими СБУ в АР
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Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного воєнного злочинця з рф, який нав’язує кремлівський режим на тимчасово захопленій частині території України.
Мова йде про кремлівського пропагандиста Дмитра Полковникова – очільника російської мілітарної організації під назвою «кримпатріотцентр».
Це формування має розгалужену мережу «філій», які функціонують під виглядом дитячих таборів на території Криму та лівобережжя Херсонщини.
У лавах окупаційної установи місцевим школярам нав’язують ідеологію рашизму та намагаються «прищепити» ненависть до України.
Крім того російські інструктори проводять з підлітками тренування з вогневої та диверсійно-розвідувальної підготовки, а також навчають тактиці ведення бою.
Таким чином Полковников виконує вказівку кремля щодо підготовки підростаючого покоління до війни проти нашої держави.
Задокументовано як фігурант приїздив до одного із «таборів» у Каланчацькому районі Херсонщини, де особисто закликав дітей підтримати окупантів.
Також він агітував учнів у подальшому вступати до регулярних підрозділів російських військ, зокрема, які наразі воюють проти Сил оборони.
У разі відмови проходити «перевиховання» в окупаційній установі – дітям погрожують відрахуванням зі шкіл, а їхнім батькам – переслідуванням з боку каральних органів росії.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Полковникову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);
▪️ ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти українців.
Розслідування проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області спільно зі слідчими СБУ в АР
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