Євробачення-2024: де і коли дивитися та як голосувати





Україна виступить у першому півфіналі під номером 5. Alyona Alyona і Jerry Heil представлять на сцені Євробачення-2024 конкурсну пісню "Maria & Teresa", пише



Перший півфінал розпочнеться 7-го травня о 22:00. Пряму трансляцію першого півфіналу "Євробачення-2024" можна буде побачити на телеканалі Суспільне Культура.



За вихід до фіналу змагатимуться 15 країн.



Пісенний конкурс можна буде також дивитися на сайті Суспільне Культура та Суспільне Євробачення.



Голосування у півфіналі розпочнеться після виконання останньої пісні та триватиме приблизно 15–25 хвилин.



Як повідомляють на сайті suspilne, глядачі можуть віддати свої голоси за допомогою застосунків для iOS, Android або Windows. Зокрема, через додаток можуть голосувати з країн, які не беруть участь у конкурсі.



Також із країн, які не беруть участь у конкурсі, можна проголосувати через спеціальний сайт. Голосування для таких глядачів розпочнеться після закінчення трансляції другої генеральної репетиції обох півфіналів напередодні ввечері та завершиться на початку прямого ефіру.



У півфіналах можуть голосувати глядачі лише тих країн, які беруть участь у півфіналі, - в Україні можна віддати свої голоси лише 7 травня. Також у першому півфіналі зможуть проголосувати глядачі з Німеччини, Швеції та Великої Британії, а у другому — з Франції, Італії та Іспанії.



Фінал конкурсу відбудеться 11-го травня. У ньому візьмуть участь 26 країн — переможниця минулого року Швеція, яка є автофіналісткою, країни "Великої п'ятірки", а також 10 країн-фіналісток з кожного півфіналу.



У суботу, 11 травня, голосування розпочнеться безпосередньо перед початком виступу першого учасника. Глядачі вдома зможуть не чекати до завершення всіх виступів, щоб віддати свої голоси — як це було з моменту запровадження публічного голосування в 1997 році (за винятком 2010 та 2011 років, коли голосування також розпочалося на початку дійства).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 7-го травня у шведському міста Мальме стартує міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2024.Україна виступить у першому півфіналі під номером 5.представлять на сцені Євробачення-2024 конкурсну пісню "Maria & Teresa", пише Українська правда Перший півфінал розпочнеться 7-го травня о 22:00. Пряму трансляцію першого півфіналу "Євробачення-2024" можна буде побачити на телеканалі Суспільне Культура.За вихід до фіналу змагатимуться 15 країн.Пісенний конкурс можна буде також дивитися на сайті Суспільне Культура та Суспільне Євробачення.Голосування у півфіналі розпочнеться після виконання останньої пісні та триватиме приблизно 15–25 хвилин.Як повідомляють на сайті suspilne, глядачі можуть віддати свої голоси за допомогою застосунків для iOS, Android або Windows. Зокрема, через додаток можуть голосувати з країн, які не беруть участь у конкурсі.Також із країн, які не беруть участь у конкурсі, можна проголосувати через спеціальний сайт. Голосування для таких глядачів розпочнеться після закінчення трансляції другої генеральної репетиції обох півфіналів напередодні ввечері та завершиться на початку прямого ефіру.У півфіналах можуть голосувати глядачі лише тих країн, які беруть участь у півфіналі, - в Україні можна віддати свої голоси лише 7 травня. Також у першому півфіналі зможуть проголосувати глядачі з Німеччини, Швеції та Великої Британії, а у другому — з Франції, Італії та Іспанії.Фінал конкурсу відбудеться 11-го травня. У ньому візьмуть участь 26 країн — переможниця минулого року Швеція, яка є автофіналісткою, країни "Великої п'ятірки", а також 10 країн-фіналісток з кожного півфіналу.У суботу, 11 травня, голосування розпочнеться безпосередньо перед початком виступу першого учасника. Глядачі вдома зможуть не чекати до завершення всіх виступів, щоб віддати свої голоси — як це було з моменту запровадження публічного голосування в 1997 році (за винятком 2010 та 2011 років, коли голосування також розпочалося на початку дійства).

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