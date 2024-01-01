На Донеччині загинув Герой з Волині Руслан Литвинчук

Руслан Литвинчук.



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"На жаль, знову страшна звістка з фронту. 4 травня 2024 року, отримавши поранення несумісні з життям, внаслідок мінометного обстрілу позицій на території Донецької області загинув старший солдат Литвинчук Руслан Віталійович, 1998 року нардження, житель села Бихів. Вічна пам’ять, честь і шана мужньому воїну-земляку!" - йдеться в повідомленні.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Камінь-Каширській громаді."На жаль, знову страшна звістка з фронту. 4 травня 2024 року, отримавши поранення несумісні з життям, внаслідок мінометного обстрілу позицій на території Донецької області загинув старший солдат Литвинчук Руслан Віталійович, 1998 року нардження, житель села Бихів. Вічна пам’ять, честь і шана мужньому воїну-земляку!" - йдеться в повідомленні.

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