На Донеччині загинув Герой з Волині Руслан Литвинчук

На Донеччині загинув Герой з Волині Руслан Литвинчук
На війні загинув Герой з Волині Руслан Литвинчук.

Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.

"На жаль, знову страшна звістка з фронту. 4 травня 2024 року, отримавши поранення несумісні з життям, внаслідок мінометного обстрілу позицій на території Донецької області загинув старший солдат Литвинчук Руслан Віталійович, 1998 року нардження, житель села Бихів. Вічна пам’ять, честь і шана мужньому воїну-земляку!" - йдеться в повідомленні.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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