На Донеччині загинув Герой з Волині Руслан Литвинчук
Сьогодні, 12:27
На війні загинув Герой з Волині Руслан Литвинчук.
Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
"На жаль, знову страшна звістка з фронту. 4 травня 2024 року, отримавши поранення несумісні з життям, внаслідок мінометного обстрілу позицій на території Донецької області загинув старший солдат Литвинчук Руслан Віталійович, 1998 року нардження, житель села Бихів. Вічна пам’ять, честь і шана мужньому воїну-земляку!" - йдеться в повідомленні.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
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Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
"На жаль, знову страшна звістка з фронту. 4 травня 2024 року, отримавши поранення несумісні з життям, внаслідок мінометного обстрілу позицій на території Донецької області загинув старший солдат Литвинчук Руслан Віталійович, 1998 року нардження, житель села Бихів. Вічна пам’ять, честь і шана мужньому воїну-земляку!" - йдеться в повідомленні.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
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