У росії анонсували навчання із застосування тактичної ядерної зброї

Росія найближчим часом проведе навчання "з метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань".Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Телеграм-канал військового відомства країни-агресора.У ньому сказано, що доручення провести навчання дав верховний головнокомандувач, тобто глава країни володимир путін. Генеральний штаб росії розпочав підготовку навчань "з ракетними з'єднаннями Південного військового округу із залученням авіації, а також сил Військово-Морського флоту". Сказано, що під час навчань "буде здійснено комплекс заходів щодо практичного відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї".Вказано, що відпрацьовуватиметься бойове застосування такої зброї "з метою безумовного забезпечення територіальної цілісності та суверенітету російської держави у відповідь на провокаційні заяви та погрози окремих західних офіційних осіб на адресу рф". Про які особи та заяви йдеться – не повідомляється.Нестратегічна, тобто тактична ядерна зброя – ядерні боєприпаси, засобами доставки яких є ракети малого радіусу дії, що мають відносно (порівняно зі стратегічною зброєю) малу потужність, наприклад, кілька кілотонн у тротиловому еквіваленті. Зокрема тактичну ядерну зброю можуть нести ракетні комплекси "Іскандер". Ця зброя нещодавно була розміщена у Білорусі. За оцінками, росія має найбільший запас такої зброї у світі. На полі бою вона ніколи не застосовувалася.У СРСР проводилися навчання з використанням тактичної ядерної зброї. У росії таких навчань не було. Однак видання Financial Times писало, що понад 10 років тому, згідно з російськими військовими документами, проводилися військові ігри, засновані на можливому застосуванні такої зброї – причому проти гіпотетичної агресії Китаю.