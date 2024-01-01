На Волині 47-річний далекобійник з Польщі пропонував поліцейським хабаря

На Волині 47-річний далекобійник з Польщі пропонував поліцейським хабаря
Іноземець надав неправомірну вигоду поліцейським: слідчі відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 5 травня, вдень під час патрулювання в селі Старовойтове Ковельського району співробітники сектору реагування патрульної поліції зупинили вантажний автомобіль за порушення Правил дорожнього руху. Аби уникнути адміністративної відповідальності за скоєне правопорушення, 47-річний водій-далекобійник, громадянин Республіки Польща, надав поліцейським неправомірну вигоду.

Поліцейські задокументували факт злочину, гроші вилучили. Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

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Теги: Волинь, далекобійник, Польща, хабар
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