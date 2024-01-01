На Волині 47-річний далекобійник з Польщі пропонував поліцейським хабаря
Сьогодні, 11:19
Іноземець надав неправомірну вигоду поліцейським: слідчі відкрили кримінальне провадження.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 5 травня, вдень під час патрулювання в селі Старовойтове Ковельського району співробітники сектору реагування патрульної поліції зупинили вантажний автомобіль за порушення Правил дорожнього руху. Аби уникнути адміністративної відповідальності за скоєне правопорушення, 47-річний водій-далекобійник, громадянин Республіки Польща, надав поліцейським неправомірну вигоду.
Поліцейські задокументували факт злочину, гроші вилучили. Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 5 травня, вдень під час патрулювання в селі Старовойтове Ковельського району співробітники сектору реагування патрульної поліції зупинили вантажний автомобіль за порушення Правил дорожнього руху. Аби уникнути адміністративної відповідальності за скоєне правопорушення, 47-річний водій-далекобійник, громадянин Республіки Польща, надав поліцейським неправомірну вигоду.
Поліцейські задокументували факт злочину, гроші вилучили. Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку збільшать кількість громадського транспорту для доїзду на кладовище у Провідну неділю
Сьогодні, 11:59
На Волині 47-річний далекобійник з Польщі пропонував поліцейським хабаря
Сьогодні, 11:19
Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Андрієм Беднарчуком
Сьогодні, 11:00
ГУР атакувало швидкісний катер росіян в окупованому Криму
Сьогодні, 10:50