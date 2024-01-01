Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Андрієм Беднарчуком

Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Андрієм Беднарчуком
Завтра, 7 травня, у Володимирі відбудеться прощання з померлим військовослужбовцем Андрієм Беднарчуком.

Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.

"Прошу містян о 10:30 долучитись до коридору шани на вулицях через які пролягатиме шлях траурного кортежу - Шпитальній, Ковельській та Драгоманова.

Чин похорону розпочнеться об 11:00 у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Поховають захисника на Федорівському кладовищі.
Щирі співчуття рідним та близьким померлого. Вічна пам'ять та шана солдату!" - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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