Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Андрієм Беднарчуком
Сьогодні, 11:00
Завтра, 7 травня, у Володимирі відбудеться прощання з померлим військовослужбовцем Андрієм Беднарчуком.
Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"Прошу містян о 10:30 долучитись до коридору шани на вулицях через які пролягатиме шлях траурного кортежу - Шпитальній, Ковельській та Драгоманова.
Чин похорону розпочнеться об 11:00 у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Поховають захисника на Федорівському кладовищі.
Щирі співчуття рідним та близьким померлого. Вічна пам'ять та шана солдату!" - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"Прошу містян о 10:30 долучитись до коридору шани на вулицях через які пролягатиме шлях траурного кортежу - Шпитальній, Ковельській та Драгоманова.
Чин похорону розпочнеться об 11:00 у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Поховають захисника на Федорівському кладовищі.
Щирі співчуття рідним та близьким померлого. Вічна пам'ять та шана солдату!" - йдеться в повідомленні.
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