Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Андрієм Беднарчуком

Андрієм Беднарчуком.



Про це Ігор Пальонка.



"Прошу містян о 10:30 долучитись до коридору шани на вулицях через які пролягатиме шлях траурного кортежу - Шпитальній, Ковельській та Драгоманова.



Чин похорону розпочнеться об 11:00 у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Поховають захисника на Федорівському кладовищі.

Щирі співчуття рідним та близьким померлого. Вічна пам'ять та шана солдату!" - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 7 травня, у Володимирі відбудеться прощання з померлим військовослужбовцемПро це повідомив міський голова Володимира"Прошу містян о 10:30 долучитись до коридору шани на вулицях через які пролягатиме шлях траурного кортежу - Шпитальній, Ковельській та Драгоманова.Чин похорону розпочнеться об 11:00 у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Поховають захисника на Федорівському кладовищі.Щирі співчуття рідним та близьким померлого. Вічна пам'ять та шана солдату!" - йдеться в повідомленні.

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