ГУР атакувало швидкісний катер росіян в окупованому Криму

ГУР атакувало швидкісний катер росіян в окупованому Криму
Головне управління розвідки Міністерства оборони провело операцію у районі бухти Вузька тимчасово окупованого Криму. Там вдалося уразити російський швидкісний катер.

Про це повідомило джерело hromadske у спецслужбах.

За даними нашого співрозмовника, операцію проводили у ніч проти 6 травня, а катер окупантів атакували за допомогою морського дрона Магура V5.

ГУР атакує окупантів у цій бухті вже не вперше, передає місцевий ресурс «Крымский ветер». Так, у листопаді 2023 року там уразили малі десантні кораблі Чорноморського флоту рф. Йдеться про катери проєкту 11770 (класу «Серна»).

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Теги: Росія, Україна, війна. Крим
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