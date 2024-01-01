ГУР атакувало швидкісний катер росіян в окупованому Криму





Про це повідомило джерело



За даними нашого співрозмовника, операцію проводили у ніч проти 6 травня, а катер окупантів атакували за допомогою морського дрона Магура V5.



ГУР атакує окупантів у цій бухті вже не вперше, передає місцевий ресурс «Крымский ветер». Так, у листопаді 2023 року там уразили малі десантні кораблі Чорноморського флоту рф. Йдеться про катери проєкту 11770 (класу «Серна»).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головне управління розвідки Міністерства оборони провело операцію у районі бухти Вузька тимчасово окупованого Криму. Там вдалося уразити російський швидкісний катер.Про це повідомило джерело hromadske у спецслужбах.За даними нашого співрозмовника, операцію проводили у ніч проти 6 травня, а катер окупантів атакували за допомогою морського дрона Магура V5.ГУР атакує окупантів у цій бухті вже не вперше, передає місцевий ресурс «Крымский ветер». Так, у листопаді 2023 року там уразили малі десантні кораблі Чорноморського флоту рф. Йдеться про катери проєкту 11770 (класу «Серна»).

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