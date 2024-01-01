Росія формує війська для наступу на Харків, але захопити місто не зможе, - ISW





Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає



За повідомленнями, російські військові передислокували батальйон 76-ї повітряно-десантної дивізії (ВДВ) до Курської області в рамках більш масштабних зусиль росії зі збору оперативно значущих сил для можливої майбутньої російської наступальної операції на північно-східній Україні та в місті Харкові.



Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначав, що в Бєлгородській, Курській і Брянській областях у складі Північного угруповання військ російські військові зосередили близько 50 тис. осіб.



Також російські військові готують і формують Північне угруповання військ з елементів Ленінградського військового округу (ЛВО), яке діятиме переважно на Бєлгородсько-Харківському оперативному напрямку.



Машовець зазначає, що російські військові перекинули до складу Північного угруповання військ живу силу і техніку 30-го мотострілецького полку (72-га мотострілецька дивізія, 44-й армійський корпус, ЛВО) і 128-ї окремої мотострілецької бригади. Росіяни роблять вигляд, що розвантажують на залізничних станціях в ізольованих районах Курської області війська і техніку для передислокації до Північного угруповання військ, щоб потім здійснити марш до місць дислокації в Бєлгородській області.



Машовець зазначив, що підрозділи 30-го мотострілецького полку спочатку були передислоковані на залізничну станцію Курськ, а опісля - перенесені далі у Бєлгородську область, щоб, імовірно, попрямувати до місць зосередження біля Харківської області.



Крім того, аналітик нагадав, що російські війська нещодавно посилили повітряні, безпілотні та ракетні удари по північно-східних прикордонних регіонах України, таких як Чернігівська, Сумська і Харківська області.



Машовець повторив оприлюднену раніше оцінку ISW, що російське Північне угруповання військ, скоріш за все, не зможе провести успішну наступальну операцію для захоплення Харкова, і припустив, що елементи російських 11-го АК, 44-го АК і 6-го АК (усі - ЛВО) в подальшому можуть спробувати провести обмежені наступальні дії або провести транскордонні рейди на територію Харківської та Сумської областей.



«Українські офіційні особи дедалі частіше попереджають про загрозу можливої російської наступальної операції з метою захоплення Харкова. ISW продовжує оцінювати, що російським військовим не вистачає необхідних для захоплення міста сил. Але російські наступальні операції проти Харкова чи Сум відтягнуть і закріплять українські сили з інших, більш важливих ділянок фронту», - йдеться у звіті ISW.



Що стосується українського наступу, офіційні особи США продовжують сигналізувати про свою підтримку нових українських контрнаступальних операцій у 2025 році, хоча ISW продовжує вважати, що Україні слід якомога швидше перехопити наступальну ініціативу, оскільки ця ініціатива на боці РФ протягом 2024 року надасть Росії низку переваг.



«Здатність України звільнити свою територію і провести контрнаступальні операції залежить від низки неухвалених рішень на Заході, в Росії та Україні, а будь-які зовнішні спроби нав'язати часові рамки для українських контрнаступальних операцій ігнорують реальну ситуацію на полі бою», – зазначають у звіті.

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