Вночі росія атакувала Сумщину 13 «шахедами»





Про це Микола Олещук.



"У ніч на 6 травня 2024 року російські окупанти атакували з північного напрямку 13-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків – Курська обл. – рф.).



В результаті бойової роботи мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 12 ворожих ударних БпЛА в Сумській області", - йдеться в повідомленні.



Олещук зазначив, що район пусків "Шахедів" – Курська область рф.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська в ніч на 6 травня атакували Сумську область 13-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136".Про це повідомив командувач Повітряних Сил"У ніч на 6 травня 2024 року російські окупанти атакували з північного напрямку 13-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків – Курська обл. – рф.).В результаті бойової роботи мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 12 ворожих ударних БпЛА в Сумській області", - йдеться в повідомленні.Олещук зазначив, що район пусків "Шахедів" – Курська область рф.

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