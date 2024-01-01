Вночі росія атакувала Сумщину 13 «шахедами»

Вночі росія атакувала Сумщину 13 «шахедами»
Російські війська в ніч на 6 травня атакували Сумську область 13-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136".

Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

"У ніч на 6 травня 2024 року російські окупанти атакували з північного напрямку 13-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків – Курська обл. – рф.).

В результаті бойової роботи мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 12 ворожих ударних БпЛА в Сумській області", - йдеться в повідомленні.

Олещук зазначив, що район пусків "Шахедів" – Курська область рф.

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Теги: Росія, Україна, війна
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