Українські захисники ліквідували 1040 окупантів
Сьогодні, 09:15
Росія вже втратила близько 475 300 чоловік особового складу.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.05.24 орієнтовно клали:
- особового складу ‒ близько 475300 (+1040) осіб,
- танків ‒ 7380 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14213 (+34) од,
- артилерійських систем – 12250 (+38) од,
- РСЗВ – 1057 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 791 (+1) од,
- літаків – 349 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9683 (+47),
- крилаті ракети ‒ 2148 (+1),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16477 (+59) од,
- спеціальна техніка ‒ 2008 (+6).
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.05.24 орієнтовно клали:
- особового складу ‒ близько 475300 (+1040) осіб,
- танків ‒ 7380 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14213 (+34) од,
- артилерійських систем – 12250 (+38) од,
- РСЗВ – 1057 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 791 (+1) од,
- літаків – 349 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9683 (+47),
- крилаті ракети ‒ 2148 (+1),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16477 (+59) од,
- спеціальна техніка ‒ 2008 (+6).
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