Українські захисники ліквідували 1040 окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.05.24 орієнтовно клали:



- особового складу ‒ близько 475300 (+1040) осіб,



- танків ‒ 7380 (+5) од,



- бойових броньованих машин ‒ 14213 (+34) од,



- артилерійських систем – 12250 (+38) од,



- РСЗВ – 1057 (+0) од,



- засоби ППО ‒ 791 (+1) од,



- літаків – 349 (+0) од,



- гелікоптерів – 325 (+0) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9683 (+47),



- крилаті ракети ‒ 2148 (+1),



- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,



- підводні човни – 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн – 16477 (+59) од,



- спеціальна техніка ‒ 2008 (+6).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія вже втратила близько 475 300 чоловік особового складу.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.- особового складу ‒ близько 475300 (+1040) осіб,- танків ‒ 7380 (+5) од,- бойових броньованих машин ‒ 14213 (+34) од,- артилерійських систем – 12250 (+38) од,- РСЗВ – 1057 (+0) од,- засоби ППО ‒ 791 (+1) од,- літаків – 349 (+0) од,- гелікоптерів – 325 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9683 (+47),- крилаті ракети ‒ 2148 (+1),- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,- підводні човни – 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 16477 (+59) од,- спеціальна техніка ‒ 2008 (+6).

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