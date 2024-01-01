Українські захисники ліквідували 1040 окупантів

Українські захисники ліквідували 1040 окупантів
Росія вже втратила близько 475 300 чоловік особового складу.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.05.24 орієнтовно клали:

- особового складу ‒ близько 475300 (+1040) осіб,

- танків ‒ 7380 (+5) од,

- бойових броньованих машин ‒ 14213 (+34) од,

- артилерійських систем – 12250 (+38) од,

- РСЗВ – 1057 (+0) од,

- засоби ППО ‒ 791 (+1) од,

- літаків – 349 (+0) од,

- гелікоптерів – 325 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9683 (+47),

- крилаті ракети ‒ 2148 (+1),

- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

- підводні човни – 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 16477 (+59) од,

- спеціальна техніка ‒ 2008 (+6).

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Теги: Росія, Україна, війна
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