Як не нашкодити здоровʼю під час свят: поради медиків волинянам





Про це інформують у Володимирському ТМО, передає



Свято — це передусім можливість відпочити, отримати позитивні емоції від спілкування з друзями і близькими. А один із найкращих подарунків, який можна зробити собі і близьким, — турбуватися про здоров’я.



Складіть меню зі страв, які ви збираєтеся готувати для ваших рідних та близьких із розумним балансом між задоволенням і користю.



Пам’ятайте про здорову їжу: бажано, щоб вона складала 70 % страв вашого святкового меню, тоді як ковбаски, крученики, підчеревина, паски й подібне – не більше ніж 30 % (можливо, до 50 %, але не більше).



Приготуйте різноманітні овочеві закуски. Наприклад, нарізані брусками овочі з хумусом або сальсою – чудовий варіант.



Уникайте канапок із маслом, сирів і ковбас, смажених у фритюрі смаколиків.



Сплануйте певні активності для ваших гостей поза святкового столу. Цікаві фізичні та інтелектуальні розваги допоможуть зробити свято веселішим і здоровішим.



«Пам’ятайте про тих, завдяки кому ми можемо зібратися за святковим столом. Всім нам – найскорішої Перемоги!» - наголошують у дописі медики.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після святкувань кількість пацієнтів зі скаргами на хвороби шлунково-кишкового тракту збільшується. Саме тому, медики на Волині рекомендують провести святкові дні у колі рідних без шкоди для здоров'я.Про це інформують у Володимирському ТМО, передає ВСН Свято — це передусім можливість відпочити, отримати позитивні емоції від спілкування з друзями і близькими. А один із найкращих подарунків, який можна зробити собі і близьким, — турбуватися про здоров’я.Складіть меню зі страв, які ви збираєтеся готувати для ваших рідних та близьких із розумним балансом між задоволенням і користю.Пам’ятайте про здорову їжу: бажано, щоб вона складала 70 % страв вашого святкового меню, тоді як ковбаски, крученики, підчеревина, паски й подібне – не більше ніж 30 % (можливо, до 50 %, але не більше).Приготуйте різноманітні овочеві закуски. Наприклад, нарізані брусками овочі з хумусом або сальсою – чудовий варіант.Уникайте канапок із маслом, сирів і ковбас, смажених у фритюрі смаколиків.Сплануйте певні активності для ваших гостей поза святкового столу. Цікаві фізичні та інтелектуальні розваги допоможуть зробити свято веселішим і здоровішим.«Пам’ятайте про тих, завдяки кому ми можемо зібратися за святковим столом. Всім нам – найскорішої Перемоги!» - наголошують у дописі медики.

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