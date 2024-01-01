Як не нашкодити здоровʼю під час свят: поради медиків волинянам

Як не нашкодити здоровʼю під час свят: поради медиків волинянам
Після святкувань кількість пацієнтів зі скаргами на хвороби шлунково-кишкового тракту збільшується. Саме тому, медики на Волині рекомендують провести святкові дні у колі рідних без шкоди для здоров'я.

Про це інформують у Володимирському ТМО, передає ВСН.

Свято — це передусім можливість відпочити, отримати позитивні емоції від спілкування з друзями і близькими. А один із найкращих подарунків, який можна зробити собі і близьким, — турбуватися про здоров’я.

Складіть меню зі страв, які ви збираєтеся готувати для ваших рідних та близьких із розумним балансом між задоволенням і користю.

Пам’ятайте про здорову їжу: бажано, щоб вона складала 70 % страв вашого святкового меню, тоді як ковбаски, крученики, підчеревина, паски й подібне – не більше ніж 30 % (можливо, до 50 %, але не більше).

Приготуйте різноманітні овочеві закуски. Наприклад, нарізані брусками овочі з хумусом або сальсою – чудовий варіант.

Уникайте канапок із маслом, сирів і ковбас, смажених у фритюрі смаколиків.

Сплануйте певні активності для ваших гостей поза святкового столу. Цікаві фізичні та інтелектуальні розваги допоможуть зробити свято веселішим і здоровішим.

«Пам’ятайте про тих, завдяки кому ми можемо зібратися за святковим столом. Всім нам – найскорішої Перемоги!» - наголошують у дописі медики.

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Теги: календар, свята, їжа
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