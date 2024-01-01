Чи можна працювати в Світлий тиждень після Пасхи





Світлий тиждень отримав таку назву тому, що саме в ці дні у храмах лишаються відкритими Царські Ворота на знак того, що своєю смертю Господь Ісус Христос відкрив людям дорогу до Царства Небесного. Загалом святкування Великодня триває аж до Вознесіння. Але саме у Світлий тиждень, або ж ще кажуть Пасхальний тиждень, треба скоротити усю роботу наскільки це можливо. Намагайтеся не поратися в городі, не рубати дров, не починати будівництво і т.д, передає



У Пасхальний тиждень також не можна:



– проводити панахиди і сумувати за померлими;



– проводити обряд вінчання.



У цей тиждень краще радіти, відпочивати, ходити в гості, обмінюватися пасхальними подарунками, хрестити дітей та дорослих.



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