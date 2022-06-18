Чи можна вже купувати полуницю: кли розпочнеться сезон





Ягода на відкритому ґрунті дозріє до середини травня. Розпал сезону української полуниці – кінець травня-червень, пише



Як повідомляє Agroportal, фермери очікують на ранній врожай. Так, виробники в Тернопільській області торік збирали першу стиглу ягоду 27-28 травня, а цього року планують почати збір на 5-8 днів раніше.



Яку полуницю купувати безпечно



З початком сезону частішають випадки звернень до лікарів через негативні наслідки вживання полуниці. Також споживачі побоюються купляти перші ягоди нібито через вміст нітратів у них.



Є кілька простих правил, дотримуючись яких можна ласувати полуницею у задоволення. Їх наводить Держпродспоживслужба.



Купувати полуницю слід тільки у спеціально відведених для цього місцях – на агропродовольчих ринках або в торговельних мережах, куди потрапляє лише продукція, що попередньо пройшла контроль безпечності.



Споживач має право вимагати від продавця відповідні документи для ознайомлення.



Варто пам’ятати про додержання правил гігієни. Не можна споживати полуницю, не промивши її попередньо в достатній кількості води. Оскільки на немитій ягоді можуть бути шкідливі бактерії та навіть гельмінти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зі стартом сезону ціни на полуницю поступового знижуватимуться. Наразі крім імпортної ягоди у продажу вже з'являється українська, і вона коштує дешевше ніж торік. Проте врожайність полуниці залежить від погодних умов, що надалі може вплинути на вартість.Ягода на відкритому ґрунті дозріє до середини травня. Розпал сезону української полуниці – кінець травня-червень, пише РБК Україна Як повідомляє Agroportal, фермери очікують на ранній врожай. Так, виробники в Тернопільській області торік збирали першу стиглу ягоду 27-28 травня, а цього року планують почати збір на 5-8 днів раніше.Яку полуницю купувати безпечноЗ початком сезону частішають випадки звернень до лікарів через негативні наслідки вживання полуниці. Також споживачі побоюються купляти перші ягоди нібито через вміст нітратів у них.Є кілька простих правил, дотримуючись яких можна ласувати полуницею у задоволення. Їх наводить Держпродспоживслужба.Купувати полуницю слід тільки у спеціально відведених для цього місцях – на агропродовольчих ринках або в торговельних мережах, куди потрапляє лише продукція, що попередньо пройшла контроль безпечності.Споживач має право вимагати від продавця відповідні документи для ознайомлення.Варто пам’ятати про додержання правил гігієни. Не можна споживати полуницю, не промивши її попередньо в достатній кількості води. Оскільки на немитій ягоді можуть бути шкідливі бактерії та навіть гельмінти.

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