Міст на Волині відремонтують за 6 мільйонів

Міст на Волині відремонтують за 6 мільйонів
Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області оголосила тендер на поточний ремонт мосту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин – /М-06/ Волинської області.

Міст розташований на 125,813 км дороги. Це міст через річку Луга поблизу села Павлівка Володимирського району. Він побудований у 1984 році, передає ІА "Волинські новини".

Торги тривають на сайті prozorro.gov.ua. Пропозиції учасників приймають до 8 травня.

Очікувана вартість поточного ремонту мосту – 6,044 мільйона гривень.

Проєкт оновлення мосту передбачає перевлаштування покриття споруди, включаючи монолітну плиту, гідроізоляцію та асфальтобетонне покриття, відновлення парапетного огородження.

Відповідно до технічного завдання, йдеться про наступні роботи: демонтаж і розбирання наявного мостового полотна та сполучення; перевлаштування тротуарних блоків на сполученні; нарощення монолітного парапетного огородження; влаштування укріплення берегових опор монолітним залізобетоном; улаштування нової монолітної плити прогонової будови та гідроізоляції; влаштування монолітних шафових стінок, крил стоянів; улаштування збірно-монолітних перехідних плит сполучення; укріплення укосів насипу та відновлення підмостового русла; влаштування нового покриття проїзної частини; відновлення окремих ділянок перильного огородження; влаштування металевої бар’єрної огорожі на підходах до мосту.

Ремонт мосту на дорозі Піща – Шацьк – Любомль – Володимир – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин мають завершити до 31 грудня 2024 року.

Гарантійний термін на виконані роботи становитиме не менш як 10 років.

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Теги: міст, ремонт
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