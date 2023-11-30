Міст на Волині відремонтують за 6 мільйонів





Міст розташований на 125,813 км дороги. Це міст через річку Луга поблизу села Павлівка Володимирського району. Він побудований у 1984 році, передає ІА



Торги тривають на сайті prozorro.gov.ua. Пропозиції учасників приймають до 8 травня.



Очікувана вартість поточного ремонту мосту – 6,044 мільйона гривень.



Проєкт оновлення мосту передбачає перевлаштування покриття споруди, включаючи монолітну плиту, гідроізоляцію та асфальтобетонне покриття, відновлення парапетного огородження.



Відповідно до технічного завдання, йдеться про наступні роботи: демонтаж і розбирання наявного мостового полотна та сполучення; перевлаштування тротуарних блоків на сполученні; нарощення монолітного парапетного огородження; влаштування укріплення берегових опор монолітним залізобетоном; улаштування нової монолітної плити прогонової будови та гідроізоляції; влаштування монолітних шафових стінок, крил стоянів; улаштування збірно-монолітних перехідних плит сполучення; укріплення укосів насипу та відновлення підмостового русла; влаштування нового покриття проїзної частини; відновлення окремих ділянок перильного огородження; влаштування металевої бар’єрної огорожі на підходах до мосту.



Ремонт мосту на дорозі Піща – Шацьк – Любомль – Володимир – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин мають завершити до 31 грудня 2024 року.



Гарантійний термін на виконані роботи становитиме не менш як 10 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області оголосила тендер на поточний ремонт мосту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин – /М-06/ Волинської області.Міст розташований на 125,813 км дороги. Це міст через річку Луга поблизу села Павлівка Володимирського району. Він побудований у 1984 році, передає ІА "Волинські новини" Торги тривають на сайті prozorro.gov.ua. Пропозиції учасників приймають до 8 травня.Очікувана вартість поточного ремонту мосту – 6,044 мільйона гривень.Проєкт оновлення мосту передбачає перевлаштування покриття споруди, включаючи монолітну плиту, гідроізоляцію та асфальтобетонне покриття, відновлення парапетного огородження.Відповідно до технічного завдання, йдеться про наступні роботи: демонтаж і розбирання наявного мостового полотна та сполучення; перевлаштування тротуарних блоків на сполученні; нарощення монолітного парапетного огородження; влаштування укріплення берегових опор монолітним залізобетоном; улаштування нової монолітної плити прогонової будови та гідроізоляції; влаштування монолітних шафових стінок, крил стоянів; улаштування збірно-монолітних перехідних плит сполучення; укріплення укосів насипу та відновлення підмостового русла; влаштування нового покриття проїзної частини; відновлення окремих ділянок перильного огородження; влаштування металевої бар’єрної огорожі на підходах до мосту.Ремонт мосту на дорозі Піща – Шацьк – Любомль – Володимир – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин мають завершити до 31 грудня 2024 року.Гарантійний термін на виконані роботи становитиме не менш як 10 років.

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