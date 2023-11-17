З ключами під серцем і паскою: alyona alyona та Jerry Heil з'явилися на відкритті «Євробачення-2024»





Так, бірюзовим хідником пройшлися 36 учасників цьогорічного пісенного шоу. Серед них – Україна. Зокрема, наші представниці для свого виходу обрали промовисті костюми і нагадали світу про важливі меседжі. Так, дует alyona alyona та Jerry Heil з'явилися у футболках з підвішеними справжніми ключами, які є символом "фантомного дому", куди ніколи не повернутися. І цим закликали допомогти Україні відбудувати вщент зруйновану окупантами гімназію в селі Велика Костромка, Дніпропетровська область, за допомогою донатів, передає



"Це соціальна кампанія. Ми хочемо нагадати людям, що є багато українців, які втратили домівки. Ключі символізують "фантомні будинки". Це коли ти маєш ключі, але більше немає куди повертатися. Зокрема, це є символом школи, яка була розбомблена в Україні. Тож, ми збираємо кошти для її відбудови, щоб діти мали змогу повернутися і продовжити навчання", - наголосили виконавиці в короткому коментарі ведучій.



Окрім того, в руках українських артисток був великодній кошик з паскою та яйцями. Таким чином у православний Великдень, 5 травня, alyona alyona та Jerry Heil вирішили розповісти про українські традиції. Зокрема, виконавиці запропонували ведучій зіграти у великодню забавку і "побитися" крашанками. Діва після короткої інструкції залюбки погодилася й у результаті забрала свою побиту крашанку. Втім, зірка все ж пообіцяла скуштувати великодню українську паску.



Зазначимо, "Євробачення-2024" відбудеться вже за лічені дні. Півфінали пройдуть 7 та 9 травня, а фінал – 11. Представниці від України виконають конкурсну пісню і позмагаються за вихід до гранд-фіналу 7 травня під номером "п'ять". Редакція сайту ТСН.ua ретельно стежитиме за перебігом подій на конкурсі та першою повідомить про найголовніші події й результати першого півфіналу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Швеції 5 травня відбулася урочиста церемонія відкриття міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024".Так, бірюзовим хідником пройшлися 36 учасників цьогорічного пісенного шоу. Серед них – Україна. Зокрема, наші представниці для свого виходу обрали промовисті костюми і нагадали світу про важливі меседжі. Так, дуеттаз'явилися у футболках з підвішеними справжніми ключами, які є символом "фантомного дому", куди ніколи не повернутися. І цим закликали допомогти Україні відбудувати вщент зруйновану окупантами гімназію в селі Велика Костромка, Дніпропетровська область, за допомогою донатів, передає ТСН "Це соціальна кампанія. Ми хочемо нагадати людям, що є багато українців, які втратили домівки. Ключі символізують "фантомні будинки". Це коли ти маєш ключі, але більше немає куди повертатися. Зокрема, це є символом школи, яка була розбомблена в Україні. Тож, ми збираємо кошти для її відбудови, щоб діти мали змогу повернутися і продовжити навчання", - наголосили виконавиці в короткому коментарі ведучій.Окрім того, в руках українських артисток був великодній кошик з паскою та яйцями. Таким чином у православний Великдень, 5 травня, alyona alyona та Jerry Heil вирішили розповісти про українські традиції. Зокрема, виконавиці запропонували ведучій зіграти у великодню забавку і "побитися" крашанками. Діва після короткої інструкції залюбки погодилася й у результаті забрала свою побиту крашанку. Втім, зірка все ж пообіцяла скуштувати великодню українську паску.Зазначимо, "Євробачення-2024" відбудеться вже за лічені дні. Півфінали пройдуть 7 та 9 травня, а фінал – 11. Представниці від України виконають конкурсну пісню і позмагаються за вихід до гранд-фіналу 7 травня під номером "п'ять". Редакція сайту ТСН.ua ретельно стежитиме за перебігом подій на конкурсі та першою повідомить про найголовніші події й результати першого півфіналу.

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