Скорботний день: до Луцька востаннє повернуться полеглі Герої

Скорботний день: до Луцька востаннє повернуться полеглі Герої
У понеділок, 6 травня, до Луцька прибуває екіпаж «На щиті», який доставляє тіла загиблих на війні Героїв.

Про це повідомила волонтерка Анастасія Рудик, передає ВСН.

Час прибуття орієнтовно - о 18:40 .Збір небайдужих зустріти полеглих воїнів - за 30 хвилин до прибуття кортежу в селі Піддубці біля АЗС King Oil.

«Повертаємось з родинних свят у страшну реальність», - написала волонтерка.

Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

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Теги: Смерть Героя, війна з росією, загинув воїн
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