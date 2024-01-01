Скорботний день: до Луцька востаннє повернуться полеглі Герої





Про це повідомила волонтерка Анастасія Рудик, передає



Час прибуття орієнтовно - о 18:40 .Збір небайдужих зустріти полеглих воїнів - за 30 хвилин до прибуття кортежу в селі Піддубці біля АЗС King Oil.



«Повертаємось з родинних свят у страшну реальність», - написала волонтерка.



Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 6 травня, до Луцька прибуває екіпаж «На щиті», який доставляє тіла загиблих на війні Героїв.Про це повідомила волонтерка, передає ВСН Час прибуття орієнтовно - о 18:40 .Збір небайдужих зустріти полеглих воїнів - за 30 хвилин до прибуття кортежу в селі Піддубці біля АЗС King Oil.«Повертаємось з родинних свят у страшну реальність», - написала волонтерка.Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

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