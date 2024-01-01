Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 травня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Луцьк



Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 21-23°.



Область



Мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Вдень короткочасний дощ, місцями гроза, слабкий град. Вітер західний, 5-10 м/с, вдень під час грози місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 6 травня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 21-23°.Мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Вдень короткочасний дощ, місцями гроза, слабкий град. Вітер західний, 5-10 м/с, вдень під час грози місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°.

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