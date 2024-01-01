Вселенський патріарх закликав Україну і росію до обміну полоненими «Всіх на всіх»

Вселенський патріархзакликав доза принципом «всіх на всіх».Про це у телеграмі повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.У своєму зверненні з нагоди великого свята Христового воскресіння Вселенський Патріарх Варфоломій наголосив на потребі обміну полоненими."Це було би дуже відчутним підтвердженням сили Воскресіння Господнього, – зазначив Патріарх у своїй промові. – Ми просимо в Господа милості освітити наші думки та серця , щоби ми могли йти шляхом істини та свободи, сповнені надії, з вісткою про восрексіння Христа на наших вустах".Також під час Великодньої промови 31 березня аналогічний заклик до обміну прозвучав від Папи Римського. Напередодні громадські організації звернулися до релігійних діячів із закликами підтримати якнайшвидший обмін полоненими за формулою "усі на всіх".