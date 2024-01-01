Бійці Нацгвардії з Волині освятили великодні кошики

Із нагоди Дня Воскресіння Христовогоосвятили великодні кошики.Про це у фейсбуці повідомляє військова частина 1141 Національної гвардії України.Третій рік поспіль наш народ зустрічає великодні свята в умовах повномасштабної війни, ворог намагається позбавити нас духовності та волевиявлення. Під час війни освячення пасок набуває особливого символічного значення, навіть серед бойових дій та випробувань нації, люди не втрачають віру і традиції, а навпаки звертаються до них, як до джерела сили та надії, що надає наснаги для подальшої боротьби і перемоги світла над темрявою.З нагоди свята Воскресіння Христового у волинських підрозділах Національної гвардії особовий склад долучився до таїнства сповіді та відновлення духовних і душевних сил. Військовий капелан отецьоб'єднавши присутніх у святковому богослужінні освятив великодні кошики. Під час обряду освячення великодніх страв військовий капелан привітав особовий склад з воскресінням Христовим.«Великдень нагадує нам про духовне відродження, а освячення пасок у таких складних обставинах для нашої держави стає символом віри й єднання, дозволяючи народу віднайти сили для спільного протистояння ворогу», - наголосив капелан.