Школярі на Волині відновлюють великодні традиції

великодні традиції, яких дотримуються у них в сім'ях.



Біля навчального закладу діти зібралися, щоб пограти в битки та разом скуштувати паски, інформує



Директорка Камінь-Каширської дитячої школи мистецтв Олена Козік розповіла, що у закладі навчається 300 дітей. Це жителі райцентру та навколишніх сіл.



З її слів, окрім того, що своїх учнів навчають грати на музичних інструментах та викладають художньо-хореографічні дисципліни, але також розповідають про усі українські традиції, зокрема, що стосуються відзначення свят.



Напередодні великодня дітей вбрали у традиційні вишиті костюми із бабусиної скрині, із поліського полотна, — розповіла Олена Козік.



"Автентичні сорочки, спідниці, віночки, які традиційно плели навесні. Вони надають такого піднесення, духу свята. Передають ті ж самі традиції, які ми повинні зберігати й передавати своїм наступним поколінням", — каже Олена Козік.



Більшість свят супроводжуються традиційним народним співом, розповіла Олена Козік. З її слів, в районі збереглися фольклорні колективи, в яких співають бабусі з традиційною народною манерою співу. Цьому теж намагаються навчити дітей, щоб зберегти цю народне мистецтво.



Навесні традиційними народними співами Олена Козік називає: веснянки, гаївки та рогульки. Це старовинні обрядові пісні, пов'язані з початком весни та наближенням весняних польових робіт.



"Христос Воскрес – це основний піснеспів в період Великодніх свят, аж навіть до Вознесіння. Наша поліська, Камінь-Каширська земля, славиться збереженням традиційного народного співу", — говорить директорка школи мистецтв.



Улюбленою розвагою дітей у великодні дні є гра в битки, розповіла Олена Козік. Дітвора збирається разом на вулиці або в когось вдома та приносить із собою крашанки та писанки.



Ними б'ються, в кого шкаралупа яйця виявиться міцнішою, той забирає розбите яйце суперника.



"Ми кожного року на Пасху святимо яйця, паску, ковбаску. А потім збираємося за великим столом, їмо і б’ємося яйцями. Це мені дуже весело", — розповів школяр Назар Федік.



11-річний Назар Федік також розповів, що перед грою в битки важливо вибрати яйце із міцною шкаралупою. Для цього він перевіряє її легенько стукнувши об зуби. Якщо вона не тріснула, то значить можна брати таку крашанку для гри. Каже, що цим секретом користуються усі в його сім'ї.



Також, зі слів Назара, серед його друзів та рідних дотримуються традиції скуштувати під час великодніх святкувань 12 різних пасок. Хлопець вірить, що тоді йому весь рік щаститиме.



"Торік було таке, що я скуштував 24 паски і я після цього виграв в лотерею 50 гривень", — говорить Назар Федік



Школяр Денис Капітула розповів, що на Великдень він найбільше любить коли в гості приходять хрещені.



Вони завжди приносять із собою "волоченики", або як ще називають в інших регіонах Волині "волочебне". Це гостинці із паскою, яйцями та солодощами.



"Я чекаю на хресних завжди. Крім "волочеників" вони ще дарують гроші. Часто це великі суми 200 гривень чи 500", — говорить Денис Капітула



Як розповіла 8-класниця Ірина Пащук, для неї улюблена традиція на Великдень — це підготовка до свята. Вона разом з мамою випікає паски, фарбує та розмальовує яйця, потім збирає великодній кошик та йде на службу до церкви на усю ніч.



Крім цього улюбленою традицією дівчина називає — бити на Великдень у церковні дзвони. Каже, що впродовж тижня після паски це дозволяють робити дітям.



"Я сама ходила бити дзвони, з братиком, друзями. Ми ходили до храму на годинку-дві. Кожен день ми били дзвони. Це як ніби возвеличує це свято, ніби нагадує людям, що ось така велика подія сталася", — говорить Ірина Пащук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Напередодні Великодня — учні Камінь-Каширської дитячої школи мистецтв розповіли про свої улюблені, яких дотримуються у них в сім'ях.Біля навчального закладу діти зібралися, щоб пограти в битки та разом скуштувати паски, інформує Суспільне Директорка Камінь-Каширської дитячої школи мистецтврозповіла, що у закладі навчається 300 дітей. Це жителі райцентру та навколишніх сіл.З її слів, окрім того, що своїх учнів навчають грати на музичних інструментах та викладають художньо-хореографічні дисципліни, але також розповідають про усі українські традиції, зокрема, що стосуються відзначення свят.Напередодні великодня дітей вбрали у традиційні вишиті костюми із бабусиної скрині, із поліського полотна, — розповіла Олена Козік."Автентичні сорочки, спідниці, віночки, які традиційно плели навесні. Вони надають такого піднесення, духу свята. Передають ті ж самі традиції, які ми повинні зберігати й передавати своїм наступним поколінням", — каже Олена Козік.Більшість свят супроводжуються традиційним народним співом, розповіла Олена Козік. З її слів, в районі збереглися фольклорні колективи, в яких співають бабусі з традиційною народною манерою співу. Цьому теж намагаються навчити дітей, щоб зберегти цю народне мистецтво.Навесні традиційними народними співами Олена Козік називає: веснянки, гаївки та рогульки. Це старовинні обрядові пісні, пов'язані з початком весни та наближенням весняних польових робіт."Христос Воскрес – це основний піснеспів в період Великодніх свят, аж навіть до Вознесіння. Наша поліська, Камінь-Каширська земля, славиться збереженням традиційного народного співу", — говорить директорка школи мистецтв.Улюбленою розвагою дітей у великодні дні є гра в битки, розповіла Олена Козік. Дітвора збирається разом на вулиці або в когось вдома та приносить із собою крашанки та писанки.Ними б'ються, в кого шкаралупа яйця виявиться міцнішою, той забирає розбите яйце суперника."Ми кожного року на Пасху святимо яйця, паску, ковбаску. А потім збираємося за великим столом, їмо і б’ємося яйцями. Це мені дуже весело", — розповів школяр11-річний Назар Федік також розповів, що перед грою в битки важливо вибрати яйце із міцною шкаралупою. Для цього він перевіряє її легенько стукнувши об зуби. Якщо вона не тріснула, то значить можна брати таку крашанку для гри. Каже, що цим секретом користуються усі в його сім'ї.Також, зі слів Назара, серед його друзів та рідних дотримуються традиції скуштувати під час великодніх святкувань 12 різних пасок. Хлопець вірить, що тоді йому весь рік щаститиме."Торік було таке, що я скуштував 24 паски і я після цього виграв в лотерею 50 гривень", — говорить Назар ФедікШколяррозповів, що на Великдень він найбільше любить коли в гості приходять хрещені.Вони завжди приносять із собою "волоченики", або як ще називають в інших регіонах Волині "волочебне". Це гостинці із паскою, яйцями та солодощами."Я чекаю на хресних завжди. Крім "волочеників" вони ще дарують гроші. Часто це великі суми 200 гривень чи 500", — говорить Денис КапітулаЯк розповіла 8-класниця, для неї улюблена традиція на Великдень — це підготовка до свята. Вона разом з мамою випікає паски, фарбує та розмальовує яйця, потім збирає великодній кошик та йде на службу до церкви на усю ніч.Крім цього улюбленою традицією дівчина називає — бити на Великдень у церковні дзвони. Каже, що впродовж тижня після паски це дозволяють робити дітям."Я сама ходила бити дзвони, з братиком, друзями. Ми ходили до храму на годинку-дві. Кожен день ми били дзвони. Це як ніби возвеличує це свято, ніби нагадує людям, що ось така велика подія сталася", — говорить Ірина Пащук.

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