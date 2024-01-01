В окупованому Бердянську знищили організатора катівні

В окупованому Бердянську знищили організатора катівні
Сьогодні, 5 травня, близько 9:40 у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вибухнув автомобіль Ford Kuga, який належав Євгену Ананьєвському.

Про це у телеграмі повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Ананьєвський ― один із організаторів катівень на території Бердянської виправної колонії №77, де він обіймав свою окупаційну посаду.

Внаслідок підриву причетного до тортур над українськими полоненими Євгена Ананьєвського ліквідовано.



«ГУР МО України нагадує ― за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата», - йдеться у повідомленні.

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Теги: партизани, окупація
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