Волиняни віддали останню шану Герою Олександру Муковському

У містечку Маневичі на Волині громада попрощалася із загиблим ГероємПро це у фейсбуці повідомляє Маневицька селищна рада.Страшна війна без жалюще одного нашого Героя – захисника, мужнього бійця та земляка, який боронив українську землю від російського окупанта. У селищі Маневичі провели в останню земну дорогу 47-річного Олександра Муковського.Захищати рідну Вітчизну від ворога він пішов на початку грудня 2023 року. Вдома на нього з нетерпінням чекали мама, дружината двоє його доньок. Він був не лише хорошим сином, надійним і добрим чоловіком, турботливим татусем, він був невтомним захисником своєї країни. Сміливо демонстрував справжню силу характеру та відданість ідеалам, за які він воював. Але 23 квітня в наслідок запеклих боїв із підступним ворогом український патріот загинув на території Донецькій області. Від страшної звістки потемнів світ для родини нашого Героя і для всіх, хто знав мужнього воїна.Земляки зустрічали траурний кортеж на колінах, схиливши у скорботі голови та вклонившись безсмертному подвигу. Попрощатися із загиблим прийшли рідні, близькі, друзі, військовослужбовці, представники влади, духовенство та мешканці громади.Востаннє нашому земляку віддали військові почесті на місцевому кладовищі. На честь воїна під Державний Гімн України пролунав трикратний військовий салют.«Солдату Олександру Муковському було віддано останню шану, а його пам'ять буде жити вічно. Його вчинки, його сміливість та самовідданість залишаться живими прикладами для наступних поколінь, нагадуючи про важливість боротьби за свободу і справедливість. Слава Герою, який віддав своє життя заради інших! Нехай він спочиває з миром, а його приклад буде вічним джерелом натхнення для всіх нас», - зазначили у селищній раді.