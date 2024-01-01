Росія готує диверсії по всій Європі

диверсійні акції по всіх країнах Європи.



Про це пише



Європейська розвідслужба попереджає про загрозу актів саботажу і диверсій, організованих рф, по всіх країнах Європи.



Відомо, що акти саботажу вже відбуваються:



- у Великобританії підпалили склад з гуманітарною допомогою для України

- у Швеції були аварії на залізниці

- в Естонії – напад на авто голови МВС

- в Німеччині запобігли нападу на військові та логістичні об’єкти.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спецслужби російської федерації готуютьпо всіх країнах Європи.Про це пише Financial Times Європейська розвідслужба попереджає про загрозу актів саботажу і диверсій, організованих рф, по всіх країнах Європи.Відомо, що акти саботажу вже відбуваються:- у Великобританії підпалили склад з гуманітарною допомогою для України- у Швеції були аварії на залізниці- в Естонії – напад на авто голови МВС- в Німеччині запобігли нападу на військові та логістичні об’єкти.

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