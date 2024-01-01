Росія готує диверсії по всій Європі

Росія готує диверсії по всій Європі
Спецслужби російської федерації готують диверсійні акції по всіх країнах Європи.

Про це пише Financial Times.

Європейська розвідслужба попереджає про загрозу актів саботажу і диверсій, організованих рф, по всіх країнах Європи.

Відомо, що акти саботажу вже відбуваються:

- у Великобританії підпалили склад з гуманітарною допомогою для України
- у Швеції були аварії на залізниці
- в Естонії – напад на авто голови МВС
- в Німеччині запобігли нападу на військові та логістичні об’єкти.

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Теги: диверсія, росія
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