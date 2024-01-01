Росія готує диверсії по всій Європі
Сьогодні, 14:30
Спецслужби російської федерації готують диверсійні акції по всіх країнах Європи.
Про це пише Financial Times.
Європейська розвідслужба попереджає про загрозу актів саботажу і диверсій, організованих рф, по всіх країнах Європи.
Відомо, що акти саботажу вже відбуваються:
- у Великобританії підпалили склад з гуманітарною допомогою для України
- у Швеції були аварії на залізниці
- в Естонії – напад на авто голови МВС
- в Німеччині запобігли нападу на військові та логістичні об’єкти.
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Про це пише Financial Times.
Європейська розвідслужба попереджає про загрозу актів саботажу і диверсій, організованих рф, по всіх країнах Європи.
Відомо, що акти саботажу вже відбуваються:
- у Великобританії підпалили склад з гуманітарною допомогою для України
- у Швеції були аварії на залізниці
- в Естонії – напад на авто голови МВС
- в Німеччині запобігли нападу на військові та логістичні об’єкти.
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