На Великдень сповістили про загибель на війні Героя з Волині

Дмитро Громов.



Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



За його словами, стало відомо, що 3 травня на Донеччині загинув наш Захисник Дмитро Громов, 1972 року народження. Житель Нововолинська.







«Найщиріші співчуття висловлюю сімʼї та всім, хто знав Дмитра. Вічна памʼять і шана Герою!» - зазначив Карпус.



Інформація щодо зустрічі тіла та чину похорону буде згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сумний Великдень для Нововолинської громади – у бою з російськими окупантами поліг волинянинПро це у телеграмі повідомив Нововолинський міський головаЗа його словами, стало відомо, що 3 травня на Донеччині загинув наш Захисник Дмитро Громов, 1972 року народження. Житель Нововолинська.«Найщиріші співчуття висловлюю сімʼї та всім, хто знав Дмитра. Вічна памʼять і шана Герою!» - зазначив Карпус.Інформація щодо зустрічі тіла та чину похорону буде згодом.

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