На Великдень сповістили про загибель на війні Героя з Волині
Сьогодні, 13:24
Сумний Великдень для Нововолинської громади – у бою з російськими окупантами поліг волинянин Дмитро Громов.
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
За його словами, стало відомо, що 3 травня на Донеччині загинув наш Захисник Дмитро Громов, 1972 року народження. Житель Нововолинська.
«Найщиріші співчуття висловлюю сімʼї та всім, хто знав Дмитра. Вічна памʼять і шана Герою!» - зазначив Карпус.
Інформація щодо зустрічі тіла та чину похорону буде згодом.
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Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
За його словами, стало відомо, що 3 травня на Донеччині загинув наш Захисник Дмитро Громов, 1972 року народження. Житель Нововолинська.
«Найщиріші співчуття висловлюю сімʼї та всім, хто знав Дмитра. Вічна памʼять і шана Герою!» - зазначив Карпус.
Інформація щодо зустрічі тіла та чину похорону буде згодом.
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