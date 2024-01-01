На Великдень сповістили про загибель на війні Героя з Волині

На Великдень сповістили про загибель на війні Героя з Волині
Сумний Великдень для Нововолинської громади – у бою з російськими окупантами поліг волинянин Дмитро Громов.

Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

За його словами, стало відомо, що 3 травня на Донеччині загинув наш Захисник Дмитро Громов, 1972 року народження. Житель Нововолинська.

На Великдень сповістили про загибель на війні Героя з Волині


«Найщиріші співчуття висловлюю сімʼї та всім, хто знав Дмитра. Вічна памʼять і шана Герою!» - зазначив Карпус.

Інформація щодо зустрічі тіла та чину похорону буде згодом.

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Теги: загиблі, війна
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