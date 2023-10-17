На Волині лише 72 церкви перейшли до ПЦУ: скільки ще належать до Московського патріархату

На Волині лише 72 церкви перейшли до ПЦУ: скільки ще належать до Московського патріархату
На початку повномасштабного вторгнення в Україні діяло 8 782 церков Московського патріархату. З них лише 685 перейшли до Православної Церкви України. На Волині досі 422 церкви належать до Московського патріархату.

Перевірити релігійну організацію можна на сторінці Реєстру церков, повідомляє Опендатабот, передає ВСН.

Пік переходів відбувся у 2023 році — тоді до ПЦУ навернулося 386 громад. Проте з грудня минулого року по квітень 2024 їх кількість зросла всього на 96 церков.

Найбільше установ змінили своє релігійне спрямування у Київській області — 164, а також Хмельницькій та Вінницькій — 155 та 75 відповідно. У Волинській області 72 церкви перейшли до ПЦУ.

Натомість досі 8 097 церков в Україні пов’язані з країною-агресором. Найбільше таких релігійних установ на Донеччині — 683 громади. Далі йдуть Дніпропетровська та Вінницька області — по 526 церков на кожну. На Волині досі 422 церкви належать до Московського патріархату. Найменше – на Львівщині (17) та Івано-Франківщині (18).

Попри таку велику кількість чинних проросійських церков лише 22 з них вказують приналежність до Московського патріархату у своєму найменуванні. Ще для 42 церков Мін’юст самостійно доповнив назви на кшталт «РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ НЕ ВКАЗАНА ПРИНАЛЕЖНІСТЬ ДО МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ» — усі з них у Чернівецькій області. До слова, ще 7 громад самостійно змінили своє найменування з примусового на попереднє. А три церкви після такого перейменування перейшли до ПЦУ.

Напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україні вступили в силу зміни до закону «Про свободу совісті та релігійні організації». Згідно з новими правилами, церкви та релігійні установи мали змінити свою назву в Єдиному державному реєстрі так, аби було зрозуміло, що організація належить до Московського патріархату. У протилежному випадку такі зміни вносяться примусово — й організація отримує примітку в ЄДР до своєї офіційної назви «РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ НЕ ВКАЗАЛА ПРИНАЛЕЖНІСТЬ ДО РОСІЙСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ)».

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Теги: ПЦУ, МП, перехід у ПЦУ
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