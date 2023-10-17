На Волині лише 72 церкви перейшли до ПЦУ: скільки ще належать до Московського патріархату

На початку повномасштабного вторгнення в Україні діяло 8 782 церков Московського патріархату. З них лише 685 перейшли до Православної Церкви України. На Волині досі 422 церкви належать до Московського патріархату.Перевірити релігійну організацію можна на сторінці Реєстру церков, повідомляє Опендатабот, передає ВСН.Пік переходів відбувся у 2023 році — тоді до ПЦУ навернулося 386 громад. Проте з грудня минулого року по квітень 2024 їх кількість зросла всього на 96 церков.Найбільше установ змінили своє релігійне спрямування у Київській області — 164, а також Хмельницькій та Вінницькій — 155 та 75 відповідно. У Волинській області 72 церкви перейшли до ПЦУ.Натомість досі 8 097 церков в Україні пов’язані з країною-агресором. Найбільше таких релігійних установ на Донеччині — 683 громади. Далі йдуть Дніпропетровська та Вінницька області — по 526 церков на кожну. На Волині досі 422 церкви належать до Московського патріархату. Найменше – на Львівщині (17) та Івано-Франківщині (18).Попри таку велику кількість чинних проросійських церков лише 22 з них вказують приналежність до Московського патріархату у своєму найменуванні. Ще для 42 церков Мін’юст самостійно доповнив назви на кшталт «РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ НЕ ВКАЗАНА ПРИНАЛЕЖНІСТЬ ДО МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ» — усі з них у Чернівецькій області. До слова, ще 7 громад самостійно змінили своє найменування з примусового на попереднє. А три церкви після такого перейменування перейшли до ПЦУ.Напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україні вступили в силу зміни до закону «Про свободу совісті та релігійні організації». Згідно з новими правилами, церкви та релігійні установи мали змінити свою назву в Єдиному державному реєстрі так, аби було зрозуміло, що організація належить до Московського патріархату. У протилежному випадку такі зміни вносяться примусово — й організація отримує примітку в ЄДР до своєї офіційної назви «РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ НЕ ВКАЗАЛА ПРИНАЛЕЖНІСТЬ ДО РОСІЙСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ)».