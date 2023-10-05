6 травня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження святкують колишній начальник управління охорони здоров'я Волинської облдержадміністрації, волинський журналістта колишній начальник департаменту ЖКГ Луцької міськрадиВітаємо їх зі святом, бажаємо великого здоров’я, довголіття та життєвих перемог.Іменинники 6 травня – усі, хто носить імена Микола, Денис.Зичимо їм радості від життя та прихильності ангела-охоронця на щодень.6 травня святкують день святого Георгія Побідоносця. Це свято в честь великомученика, який виріс в багатій християнській родині і зміг присвятити своє життя благим справам.6 травня в Україні святкують День піхоти ЗСУ. Свято було створене президентським указом 2019 року. Це день для вшанування тих військовослужбовців, які проявили у боротьбу за українські суверенітет та свободу найкращі риси. Дату обрали не випадково. Саме цього дня 1648 року поблизу Жовтих Вод відбулася переможна битва Війська Запорізького на чолі Богдана Хмельницького проти поляків у Національно-визвольній війні.Також 6 травня День без домашніх завдань. Щорічна подія, яка є найпопулярнішою в США, але поступово поширюється в інші країни світу. Заснували свято американці Томас та Рут Рой, які запропонували виділити один день року, щоб дати дітям можливість зосередитися на інших справах, а не шкільних завданнях.А ще 6 травня Міжнародний день коучингу. Важлива подія, яка присвячена визнанню особливого впливу та цінності коучингу, підкреслює трансформаційну роль коучів в сприянні професійному зростанню та розвитку лідерських якостей.