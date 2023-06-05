У Луцьку запрацювали фонтани

У Луцьку запрацювали фонтани
У Луцьку цими вихідними вже запрацювали фонтани.

Про це сайту «Конкурент» повідомили очевидці.

В ці спекотні дні запрацював фонтан на Театральному майдані та біля Центрального парку.

Нагадаємо: кожного року у Луцьку вмикають фонтани ближче до травня, коли природа прокидається від зимового сну та вулиці наповнюються теплом та сонячними променями. Фонтани стають місцем зустрічей, відпочинку.

Як повідомляв заступник керівника «Луцькводоканалу» Володимир Чупун, фонтани мали ввімкнути ближче до Великодня. Зрештою, так і сталося.

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Теги: Фонтани, Луцьк
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