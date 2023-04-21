У Луцьку збільшать кількість громадського транспорту для доїзду на кладовище у Провідну неділю





Про це



12 травня, у зв’язку з щорічним збільшенням пасажиропотоку у Провідну неділю, особливо до міського кладовища, що у селі Гаразджа, КП “Луцьке підприємство електротранспорту” залучає до перевезень вісім тролейбусів за маршрутом № 10 “Захисників України — с. Гаразджа (кладовище)”.



Транспорт рухатиметься за наступним маршрутом: вул. Захисників України, пр-т Соборності, пр-т Перемоги, пр-т Василя Мойсея, вул. Винниченка, пр-т Волі, вул. Рівненська, с. Гаразджа (кладовище).



Також перевізнику ТОВ “Бест Ленад Груп” рекомендовано залучити додаткові транспортні засоби на автобусних маршрутах № 3 “Гаразджа (кладовище) — Госпіталь” та № 10 “Карбишева (Академія рекреаційних технологій і права) — Потебні”.



Усім перевізникам Луцької міської територіальної громади рекомендовано у Провідну неділю здійснювати перевезення пасажирів за розкладом робочого дня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Провідну неділю буде залучено додатковий транспорт для доїзду на кладовища.Про це повідомили у Луцькій міській раді.12 травня, у зв’язку з щорічним збільшенням пасажиропотоку у Провідну неділю, особливо до міського кладовища, що у селі Гаразджа, КП “Луцьке підприємство електротранспорту” залучає до перевезень вісім тролейбусів за маршрутом № 10 “Захисників України — с. Гаразджа (кладовище)”.Транспорт рухатиметься за наступним маршрутом: вул. Захисників України, пр-т Соборності, пр-т Перемоги, пр-т Василя Мойсея, вул. Винниченка, пр-т Волі, вул. Рівненська, с. Гаразджа (кладовище).Також перевізнику ТОВ “Бест Ленад Груп” рекомендовано залучити додаткові транспортні засоби на автобусних маршрутах № 3 “Гаразджа (кладовище) — Госпіталь” та № 10 “Карбишева (Академія рекреаційних технологій і права) — Потебні”.Усім перевізникам Луцької міської територіальної громади рекомендовано у Провідну неділю здійснювати перевезення пасажирів за розкладом робочого дня.

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