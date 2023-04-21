У Луцьку збільшать кількість громадського транспорту для доїзду на кладовище у Провідну неділю

У Луцьку збільшать кількість громадського транспорту для доїзду на кладовище у Провідну неділю
У Провідну неділю буде залучено додатковий транспорт для доїзду на кладовища.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

12 травня, у зв’язку з щорічним збільшенням пасажиропотоку у Провідну неділю, особливо до міського кладовища, що у селі Гаразджа, КП “Луцьке підприємство електротранспорту” залучає до перевезень вісім тролейбусів за маршрутом № 10 “Захисників України — с. Гаразджа (кладовище)”.

Транспорт рухатиметься за наступним маршрутом: вул. Захисників України, пр-т Соборності, пр-т Перемоги, пр-т Василя Мойсея, вул. Винниченка, пр-т Волі, вул. Рівненська, с. Гаразджа (кладовище).

Також перевізнику ТОВ “Бест Ленад Груп” рекомендовано залучити додаткові транспортні засоби на автобусних маршрутах № 3 “Гаразджа (кладовище) — Госпіталь” та № 10 “Карбишева (Академія рекреаційних технологій і права) — Потебні”.

Усім перевізникам Луцької міської територіальної громади рекомендовано у Провідну неділю здійснювати перевезення пасажирів за розкладом робочого дня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Провідна неділя, транспорт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Донеччині загинув Герой з Волині Руслан Литвинчук
Сьогодні, 12:27
У росії анонсували навчання із застосування тактичної ядерної зброї
Сьогодні, 12:10
У Луцьку збільшать кількість громадського транспорту для доїзду на кладовище у Провідну неділю
Сьогодні, 11:59
На Волині 47-річний далекобійник з Польщі пропонував поліцейським хабаря
Сьогодні, 11:19
Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Андрієм Беднарчуком
Сьогодні, 11:00
Схожі новини
Як курсуватиме транспорт у Провідну неділю з Луцька до Гаразджі Як курсуватиме транспорт у Провідну неділю з Луцька до Гаразджі
21 квітень, 2023, 19:22
Провідна неділя: як курсуватиме транспорт з Луцька до Гаразджі Провідна неділя: як курсуватиме транспорт з Луцька до Гаразджі
18 квітень, 2023, 10:50
Провідна неділя: як курсуватиме транспорт у Луцькій громаді Провідна неділя: як курсуватиме транспорт у Луцькій громаді
28 квітень, 2022, 05:17
Як із Луцька у Провідну неділю курсуватимуть автобуси до Гаразджі. ГРАФІК Як із Луцька у Провідну неділю курсуватимуть автобуси до Гаразджі. ГРАФІК
07 травень, 2021, 15:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Донеччині загинув Герой з Волині Руслан Литвинчук
Сьогодні, 12:27
 0
У росії анонсували навчання із застосування тактичної ядерної зброї
Сьогодні, 12:10
 0
У Луцьку збільшать кількість громадського транспорту для доїзду на кладовище у Провідну неділю
Сьогодні, 11:59
 0
На Волині 47-річний далекобійник з Польщі пропонував поліцейським хабаря
Сьогодні, 11:19
 0
Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Андрієм Беднарчуком
Сьогодні, 11:00
 0
Медіа
відео
1/8