На Волині горіли два сміттєзвалища





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



5 травня надзвичайники 5-ї ДПРЧ міста Нововолинськ ліквідували пожежу сміття на відкритій території. Рятувальники за допомогою 4-х водяних стволів приборкали займання на несанкціонованому сміттєзвалищі за межами населеного пункту. Повідомлення про пожежу надійшло о 09:25, а о 11:30 вдалося її ліквідувати. Ймовірна причина — пожежі самозаймання газів, що виникли внаслідок гниття сміття.



Черговий підрозділ 16-ї ДПРЧ селища Стара Вижва спільно з працівниками МПО Смідин Ковельського району ліквідували загоряння сміття на відкритій території у с. Стара Гута Старовижівської громади. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої доби волинські рятувальники ліквідували дві пожежі сміття на відкритій території.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.5 травня надзвичайники 5-ї ДПРЧ міста Нововолинськ ліквідували пожежу сміття на відкритій території. Рятувальники за допомогою 4-х водяних стволів приборкали займання на несанкціонованому сміттєзвалищі за межами населеного пункту. Повідомлення про пожежу надійшло о 09:25, а о 11:30 вдалося її ліквідувати. Ймовірна причина — пожежі самозаймання газів, що виникли внаслідок гниття сміття.Черговий підрозділ 16-ї ДПРЧ селища Стара Вижва спільно з працівниками МПО Смідин Ковельського району ліквідували загоряння сміття на відкритій території у с. Стара Гута Старовижівської громади. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

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