На Волині горіли два сміттєзвалища
Сьогодні, 13:30
Минулої доби волинські рятувальники ліквідували дві пожежі сміття на відкритій території.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
5 травня надзвичайники 5-ї ДПРЧ міста Нововолинськ ліквідували пожежу сміття на відкритій території. Рятувальники за допомогою 4-х водяних стволів приборкали займання на несанкціонованому сміттєзвалищі за межами населеного пункту. Повідомлення про пожежу надійшло о 09:25, а о 11:30 вдалося її ліквідувати. Ймовірна причина — пожежі самозаймання газів, що виникли внаслідок гниття сміття.
Черговий підрозділ 16-ї ДПРЧ селища Стара Вижва спільно з працівниками МПО Смідин Ковельського району ліквідували загоряння сміття на відкритій території у с. Стара Гута Старовижівської громади. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
5 травня надзвичайники 5-ї ДПРЧ міста Нововолинськ ліквідували пожежу сміття на відкритій території. Рятувальники за допомогою 4-х водяних стволів приборкали займання на несанкціонованому сміттєзвалищі за межами населеного пункту. Повідомлення про пожежу надійшло о 09:25, а о 11:30 вдалося її ліквідувати. Ймовірна причина — пожежі самозаймання газів, що виникли внаслідок гниття сміття.
Черговий підрозділ 16-ї ДПРЧ селища Стара Вижва спільно з працівниками МПО Смідин Ковельського району ліквідували загоряння сміття на відкритій території у с. Стара Гута Старовижівської громади. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
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