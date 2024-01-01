Волинські патрульні за вихідні зловили 11 п’яничок за кермом
Сьогодні, 15:40
Протягом вихідних волинські патрульні виявили та задокументували 11 фактів керування транспортними засобами водіями з ознаками сп’яніння.
Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.
Зокрема сьогодні у Луцьку інспектори зупинили авто марки Toyota Camry за порушення ПДР. В ході спілкування із водієм, поліцейські помітили у неї ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав 1,23 проміле.
Також у Луцьку патрульні помітили легковик марки Ford який порушив правила дорожнього руху. Його зупинили та під час спілкування у керманича поліцейські помітили ще й ознаки сп’яніння. Чоловік пройшов освідування на місці. Результат — 1, 93 проміле.
У Ковелі інспектори зупинили автомобіль марки Honda CR-V, який порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування із 49-річним водієм у нього помітили ознаки сп’яніння. Чоловік пройшов освідування на місці зупинки, результат — 1, 72 проміле.
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Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.
Зокрема сьогодні у Луцьку інспектори зупинили авто марки Toyota Camry за порушення ПДР. В ході спілкування із водієм, поліцейські помітили у неї ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав 1,23 проміле.
Також у Луцьку патрульні помітили легковик марки Ford який порушив правила дорожнього руху. Його зупинили та під час спілкування у керманича поліцейські помітили ще й ознаки сп’яніння. Чоловік пройшов освідування на місці. Результат — 1, 93 проміле.
У Ковелі інспектори зупинили автомобіль марки Honda CR-V, який порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування із 49-річним водієм у нього помітили ознаки сп’яніння. Чоловік пройшов освідування на місці зупинки, результат — 1, 72 проміле.
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