Волинські патрульні за вихідні зловили 11 п’яничок за кермом

Волинські патрульні за вихідні зловили 11 п’яничок за кермом
Протягом вихідних волинські патрульні виявили та задокументували 11 фактів керування транспортними засобами водіями з ознаками сп’яніння.

Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.

Зокрема сьогодні у Луцьку інспектори зупинили авто марки Toyota Camry за порушення ПДР. В ході спілкування із водієм, поліцейські помітили у неї ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав 1,23 проміле.

Також у Луцьку патрульні помітили легковик марки Ford який порушив правила дорожнього руху. Його зупинили та під час спілкування у керманича поліцейські помітили ще й ознаки сп’яніння. Чоловік пройшов освідування на місці. Результат — 1, 93 проміле.

У Ковелі інспектори зупинили автомобіль марки Honda CR-V, який порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування із 49-річним водієм у нього помітили ознаки сп’яніння. Чоловік пройшов освідування на місці зупинки, результат — 1, 72 проміле.

Волинські патрульні за вихідні зловили 11 п’яничок за кермом

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Теги: патрульні, Луцьк
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