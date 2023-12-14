Україна офіційно не визнає путіна президентом росії

Україна офіційно не визнає путіна президентом росії
МЗС України оголосило про невизнання путіна президентом росії і закликало інші країни зробити те саме.

Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.

У заяві сказано, що псевдовибори президента рф були з численними порушеннями та незаконно відбувалися на окупованих територіях України.

Окрім цього, рф знехтувала десятками норм і принципами міжнародного права.

Також на путіна виданий ордер на арешт Міжнародним кримінальним судом. Усе це дає підстави не визнавати його законним президентом.

Так звана інавгурація путіна запланована на 7 травня. Низка країн уже заявила, що їхні представники не братимуть у цьому участі. Серед таких країн Латвія та Німеччина.

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Теги: путін, росія
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