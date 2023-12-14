Україна офіційно не визнає путіна президентом росії

МЗС України оголосило про невизнанняпрезидентом росії і закликало інші країни зробити те саме.Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.У заяві сказано, що псевдовибори президента рф були з численними порушеннями таУкраїни.Окрім цього, рф знехтувала десятками норм і принципами міжнародного права.Також на путіна виданий ордер на арешт Міжнародним кримінальним судом. Усе це дає підстави не визнавати його законним президентом.Так звана інавгурація путіна запланована на 7 травня. Низка країн уже заявила, що їхні представники не братимуть у цьому участі. Серед таких країн Латвія та Німеччина.