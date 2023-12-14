Україна офіційно не визнає путіна президентом росії
Сьогодні, 16:52
МЗС України оголосило про невизнання путіна президентом росії і закликало інші країни зробити те саме.
Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
У заяві сказано, що псевдовибори президента рф були з численними порушеннями та незаконно відбувалися на окупованих територіях України.
Окрім цього, рф знехтувала десятками норм і принципами міжнародного права.
Також на путіна виданий ордер на арешт Міжнародним кримінальним судом. Усе це дає підстави не визнавати його законним президентом.
Так звана інавгурація путіна запланована на 7 травня. Низка країн уже заявила, що їхні представники не братимуть у цьому участі. Серед таких країн Латвія та Німеччина.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
У заяві сказано, що псевдовибори президента рф були з численними порушеннями та незаконно відбувалися на окупованих територіях України.
Окрім цього, рф знехтувала десятками норм і принципами міжнародного права.
Також на путіна виданий ордер на арешт Міжнародним кримінальним судом. Усе це дає підстави не визнавати його законним президентом.
Так звана інавгурація путіна запланована на 7 травня. Низка країн уже заявила, що їхні представники не братимуть у цьому участі. Серед таких країн Латвія та Німеччина.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На війні обірвалося життя Григорія Савчука з Луцької громади
Сьогодні, 17:07
Україна офіційно не визнає путіна президентом росії
Сьогодні, 16:52
Інформація про відправку французьких військ в Україну – фейк
Сьогодні, 16:03
Волинські патрульні за вихідні зловили 11 п’яничок за кермом
Сьогодні, 15:40