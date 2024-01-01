Поліція повідомила подробиці аварії на Волині, в якій загинув військовий

загинув військовослужбовець Дмитро Сичов.



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Нагадаємо, автопригода трапилася у суботу близько 21:30 на автодорозі поблизу села Заріччя Володимирського району.



Як повідомила речниця Волинської поліції Ольга Бузулук, 26-річний житель Поромівської громади, керуючи автомобілем Audi, під час маневру обгону трактора, зіткнувся із зустрічним автомобілем Renault за кермом якого перебував 34-річний мешканець Оваднівської громади.



Внаслідок ДТП водій автомобіля Audi загинув на місці. Як згодом з’ясувалося, за кермом був військовий Дмитро Сичов.



Тракторист та водій Renault отримали тілесні ушкодження, не госпіталізовувались. Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідство триває.



Чин похорону та прощання з Дмитром Сичовим відбудеться, у вівторок, 7 травня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Стали відомі деталі летальної ДТП у селі Заріччя Володимирської громади за участю трьох транспортних засобів, якійПро це пише Буг Нагадаємо, автопригода трапилася у суботу близько 21:30 на автодорозі поблизу села Заріччя Володимирського району.Як повідомила речниця Волинської поліції, 26-річний житель Поромівської громади, керуючи автомобілем Audi, під час маневру обгону трактора, зіткнувся із зустрічним автомобілем Renault за кермом якого перебував 34-річний мешканець Оваднівської громади.Внаслідок ДТП водій автомобіля Audi загинув на місці. Як згодом з’ясувалося, за кермом був військовий Дмитро Сичов.Тракторист та водій Renault отримали тілесні ушкодження, не госпіталізовувались. Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідство триває.Чинз Дмитром Сичовим відбудеться, у вівторок, 7 травня.

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