Поліція повідомила подробиці аварії на Волині, в якій загинув військовий

Поліція повідомила подробиці аварії на Волині, в якій загинув військовий
Стали відомі деталі летальної ДТП у селі Заріччя Володимирської громади за участю трьох транспортних засобів, якій загинув військовослужбовець Дмитро Сичов.

Про це пише Буг.

Нагадаємо, автопригода трапилася у суботу близько 21:30 на автодорозі поблизу села Заріччя Володимирського району.

Як повідомила речниця Волинської поліції Ольга Бузулук, 26-річний житель Поромівської громади, керуючи автомобілем Audi, під час маневру обгону трактора, зіткнувся із зустрічним автомобілем Renault за кермом якого перебував 34-річний мешканець Оваднівської громади.
Поліція повідомила подробиці аварії на Волині, в якій загинув військовий

Внаслідок ДТП водій автомобіля Audi загинув на місці. Як згодом з’ясувалося, за кермом був військовий Дмитро Сичов.

Тракторист та водій Renault отримали тілесні ушкодження, не госпіталізовувались. Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Чин похорону та прощання з Дмитром Сичовим відбудеться, у вівторок, 7 травня.


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Теги: загиблі, війна
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