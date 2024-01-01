Росіяни обстріляли амбулаторію на Харківщині: поранено 4 медиків
Сьогодні, 15:41
Російські загарбники сьогодні, 15 травня, завдали удару по амбулаторії загальної практики сімейної медицини у селі Мала Данилівка на Харківщині.
Про це у телеграмі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Сьогодні близько 10:00 від ворожого обстрілу руйнувань зазнала будівля амбулаторії загальної практики сімейної медицини у селі Мала Данилівка, а також приміщення гуртожитку та приватні будинки.
Внаслідок обстрілу поранення зазнали чотири працівники медзакладу.
Трьом медикам було надано амбулаторну допомогу. Медична сестра амбулаторії була госпіталізована з черепно-мозковою травмою до лікарні.
«Черговий ворожий терор проти мирного населення», - підкреслив Синєгубов.
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Про це у телеграмі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Сьогодні близько 10:00 від ворожого обстрілу руйнувань зазнала будівля амбулаторії загальної практики сімейної медицини у селі Мала Данилівка, а також приміщення гуртожитку та приватні будинки.
Внаслідок обстрілу поранення зазнали чотири працівники медзакладу.
Трьом медикам було надано амбулаторну допомогу. Медична сестра амбулаторії була госпіталізована з черепно-мозковою травмою до лікарні.
«Черговий ворожий терор проти мирного населення», - підкреслив Синєгубов.
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