Росіяни обстріляли амбулаторію на Харківщині: поранено 4 медиків

завдали удару по амбулаторії загальної практики сімейної медицини у селі Мала Данилівка на Харківщині.



Про це у телеграмі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.



Сьогодні близько 10:00 від ворожого обстрілу руйнувань зазнала будівля амбулаторії загальної практики сімейної медицини у селі Мала Данилівка, а також приміщення гуртожитку та приватні будинки.



Внаслідок обстрілу поранення зазнали чотири працівники медзакладу.



Трьом медикам було надано амбулаторну допомогу. Медична сестра амбулаторії була госпіталізована з черепно-мозковою травмою до лікарні.



«Черговий ворожий терор проти мирного населення», - підкреслив Синєгубов.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські загарбники сьогодні, 15 травня,по амбулаторії загальної практики сімейної медицини у селі Мала Данилівка на Харківщині.Про це у телеграмі повідомив очільник Харківської ОВАСьогодні близько 10:00 від ворожого обстрілу руйнувань зазнала будівля амбулаторії загальної практики сімейної медицини у селі Мала Данилівка, а також приміщення гуртожитку та приватні будинки.Внаслідок обстрілу поранення зазнали чотири працівники медзакладу.Трьом медикам було надано амбулаторну допомогу. Медична сестра амбулаторії була госпіталізована з черепно-мозковою травмою до лікарні.«Черговий ворожий терор проти мирного населення», - підкреслив Синєгубов.

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