Обстріл Харківщини: загинули двоє цивільних

ворожих ударів по Харківщині загинули двоє мирних жителів, тож правоохоронці розпочали провадження.



Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокуратури.



За процесуального керівництва Чугуївської та Ізюмської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).



Прикордонна Вовчанська громада продовжує перебувати під масованими ударами російської армії.



За даними слідства, 14 травня ворожий дрон влетів у житловий будинок у місті Вовчанську. Сталась пожежа, загинула 80-річна жінка.



У селищі Гатище внаслідок обстрілу з боку окупантів загинув чоловік 83 років.



Орієнтовно об 11:30 російські військові обстріляли селище Борова Ізюмського району. Пошкоджено щонайменше 10 приватних домоволодінь. За попередніми даними, ворог застосував по населеному пункту РСЗВ «Торнадо-С».



Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками зс рф.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідокзагинули двоє мирних жителів, тож правоохоронці розпочали провадження.Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокуратури.За процесуального керівництва Чугуївської та Ізюмської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).Прикордонна Вовчанська громада продовжує перебувати під масованими ударами російської армії.За даними слідства, 14 травня ворожий дрон влетів у житловий будинок у місті Вовчанську. Сталась пожежа, загинула 80-річна жінка.У селищі Гатище внаслідок обстрілу з боку окупантів загинув чоловік 83 років.Орієнтовно об 11:30 російські військові обстріляли селище Борова Ізюмського району. Пошкоджено щонайменше 10 приватних домоволодінь. За попередніми даними, ворог застосував по населеному пункту РСЗВ «Торнадо-С».Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками зс рф.

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